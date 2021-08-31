Киев ввел мораторий на реконструкцию и ремонт исторических зданий XIX-ХХ веков. Минкульт считает его неполным

Предполагается, что это решение помешает уничтожать такие здания, будет способствовать созданию условий для их защиты и охраны на период исследования и определения исторической и культурной ценности, а также охранного статуса этих объектов.

По словам секретаря Киевского горсовета Владимира Бондаренко, за последние три года КГГА направила в Министерство культуры представление о занесении 1542 памятников и объектов культурного наследия в Государственный реестр недвижимых памятников Украины, но пока в него включили 73 объекта.

В свою очередь, министр культуры Александр Ткаченко отметил в Telegram, что его ведомство поддерживает мораторий, но с полным комплексом защиты исторического ареала, “что пока не предусмотрено мораторием КГГА”.

“Этот мораторий предлагает не комплексный подход, а частичный. В частности, градостроительные условия и ограничения нельзя отозвать. Что это будет означать для киевлян? Что любой застройщик в судебном порядке может легко обойти мораторий. В отличие от комплексного подхода Минкультуры, который зафиксирован в историко-архитектурном опорном плане Киева”, – заявил Ткаченко.

Он упрекнул городские власти и лично мэра города Виталия Кличко, ранее назвавшего поведение Ткаченко некультурным, в том, что замминистра культуры Светлане Фоменко на заседании горсовета не дали слова, хотя сами пригласили представителей министерства.

В ведомстве также опровергли информацию КГГА о 1,5 тыс. поданных исторических объектов на рассмотрение. В министерстве не уточнили, сколько документов было подано за три года, о которых заявлял Бондаренко, но сообщили, что за период 2020–2021 годов Минкульт получил на рассмотрение от КГГА учетную документацию на 68 объектов культурного наследия, из которых 49 на сегодня занесены в Государственный реестр недвижимых памятников Украины.

“Очевидно, что состояние исторического центра столицы ухудшилось. Это связано с агрессивной градостроительной политикой, которую проводит киевская городская власть, камуфлируя уничтожение города тезисом о развитии Киева”, – заявили в Минкульте и призвали к конструктивному сотрудничеству в охране наследия.

Контекст:

Между Кличко и Ткаченко возник конфликт из-за сноса исторического здания в Киеве – усадьбы Барбана, построенной в 1891 году. Это был одноэтажный дом, украшенный неоклассической отделкой. Застройщик, снесший усадьбу, – ООО “Информационная группа “Агентство столичных сообщений”, писало LB.ua.

Ткаченко назвал снос здания “ужасом и стыдом” и обвинил столичную власть в том, что она “не в состоянии сдержать взбесившихся застройщиков”. Полиция Киева начала уголовное производство по факту самоуправства с застройкой усадьбы Барбана.

В ответ Кличко обвинил Минкульт и полицию в том, что они не предотвратили снос дома.

После этого Кличко пригласили на заседание Совета нацбезопасности и обороны (СНБО). Мэр Киева отказался из-за рабочей поездки в Чернигов.

СНБО на своем заседании принял решение восстановить разрушенную часть усадьбы Барбана, а также провести аудит всех архитектурных памятников на территории государства. В ответ на это Кличко заявил, что СНБО заинтересовался памятниками архитектуры в Украине, поскольку Минкульт “долгое время не выполняет свои прямые обязанности”.

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