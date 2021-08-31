 

Исследование ископаемого растения показало, как в процессе эволюции появились корни

31.08.2021, 21:12, Новости дня
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Ученые из Оксфордского университета исследовали ископаемое растение, возраст которого составляет 400 миллионов лет. По словам экспертов, данный образец интересует науку, прежде всего, потому, что примерно в этот период на Земле начали появляться растения с корневой системой.

Корни как часть растительного мира привели к революционным изменениям в экосистеме нашей планеты, поясняют ученые. В конце концов, появились леса, которые позволили развиваться другим растениям и представителям животного мира.

Климатические условия также стали более благоприятными, что запустило следующий этап эволюции. Напомним, что данную окаменелость обнаружили в районе шотландской деревни Райни. В своих исследованиях ученые использовали методику 3D-реконструкции и моделирования.



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