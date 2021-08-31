Учёные: Тихоходки движутся также, как и членистоногие

Исследователи из университета Рокфеллера и Пристонского научного института выяснили, что тихоходки выстраивают своё движение также, как и членистоногие – они ходят, переваливаясь. Названные существа могли произойти от одного общего предка.

Тихоходки представляют собой особый вид мельчайших насекомых, имеющих схожесть с подобными себе представителями земной фауны. Они являются крайне выносливыми. Их туловище достигает в длину 1,5 мм. Существа выдерживают температуру кипящего газа гелия (149 °C), а также его замораживание. Они устойчивы к давлению в 6 тыс. атмосфер и опасному ионизирующему излучению. Проведенный на МКС в 2007 году эксперимент показал, что тихоходки могут выживать в условиях космического полёта, находясь в ультрафиолетовом солнечном излучении. Учёный Жасмин Нироди, участвующий в наблюдениях, рассказал, тихоходки и другие членистоногие имеют схожие корни.

Впервые их исследовал в 1773 году естествоиспытатель Иоганн Август. Он заметил, что движения тихоходок напоминает медвежьи, по этой причине учёный назвал их «маленьким водяным медведем».

Данные существа, в отличие от лошади, переходящей на галоп, а человек – на бег, не меняют скорость передвижения. Наряду с этим тихоходке свойственен широкий диапазон поведения, но они всегда двигаются в ту сторону, которую выбирают сами, действуя без внешнего вмешательства, о чём пишет медиа-издание PlanetToday.