Россия ввела запрет на госзакупки некоторых видов импортной электроники

Правительство РФ по предложению Минпромторга постановило запретить в госзакупках электроники закупку некоторых видов импортной продукции.

«Запрет вводится в отношении импортных интегральных микросхем, смарт-карт, ноутбуков, планшетов, компьютеров, серверов и светотехнической продукции», – говорится в сообщении министерства, передает РИА «Новости».

В список вошли интегральные электронные схемы, смарт-карты, портативные компьютеры массой не более 10 кг, ряд цифровых электронных вычислительных машин, светильники и прочие осветительные устройства, не включенные в другие группировки.

В отношении остальной электроники и электронной медицинской техники госзаказчики будут обязаны применять правило «второй лишний»: заказчик обязан отклонить все заявки на участие в закупке, в которых предлагается импортная продукция, если подана хотя бы одна заявка с предложением поставить отечественную электронику, поясняет министерство.

Под ограничения попадают коммуникационное оборудование, охранно-пожарные сигнализации, звуковая аппаратура, мониторы, навигационная и измерительная аппаратура, томографы, рентген-аппараты, эндоскопические комплексы, электрокардиографы и прочая электроника.

Ранее премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление о запрете покупать через госзакупки ряд промышленных товаров из иностранных государств, за исключением стран ЕАЭС.