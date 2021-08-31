 

Россия ввела запрет на госзакупки некоторых видов импортной электроники

31.08.2021, 20:58, Новости дня
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Печать книг, журналов, газет, брошюр, бланков, учебных пособий и рекламыПравительство РФ по предложению Минпромторга постановило запретить в госзакупках электроники закупку некоторых видов импортной продукции.

«Запрет вводится в отношении импортных интегральных микросхем, смарт-карт, ноутбуков, планшетов, компьютеров, серверов и светотехнической продукции», – говорится в сообщении министерства, передает РИА «Новости».

В список вошли интегральные электронные схемы, смарт-карты, портативные компьютеры массой не более 10 кг, ряд цифровых электронных вычислительных машин, светильники и прочие осветительные устройства, не включенные в другие группировки.

В отношении остальной электроники и электронной медицинской техники госзаказчики будут обязаны применять правило «второй лишний»: заказчик обязан отклонить все заявки на участие в закупке, в которых предлагается импортная продукция, если подана хотя бы одна заявка с предложением поставить отечественную электронику, поясняет министерство.

Под ограничения попадают коммуникационное оборудование, охранно-пожарные сигнализации, звуковая аппаратура, мониторы, навигационная и измерительная аппаратура, томографы, рентген-аппараты, эндоскопические комплексы, электрокардиографы и прочая электроника.

Ранее премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление о запрете покупать через госзакупки ряд промышленных товаров из иностранных государств, за исключением стран ЕАЭС.



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