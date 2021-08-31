Лавров отреагировал на интерпретацию слов о Сталине: Это подло

По словам Лаврова, он говорил о том, что те, кто требует

воспринимать Сталина как абсолютное зло, рассматривая его и Гитлера единственными виновниками Второй мировой войны, этим хотят

поставить на одну доску нашу страну и тех, кто намеревался завоевать Европу.

Министр добавил, что СССР спасли Европу и многие народы от уничтожения. Лавров уточнил, что имел в виду линию, которую используют те, кто хочет ослабить Россию. Дипломат заявил, что некоторые недоброжелатели после его слов принялись говорить о том, что он оправдывает преступления сталинизма. Министр убежден, что “это подло”.

Как писали “Дни.ру”, ранее ВЦИОМ обнародовал данные опроса россиян, посвященного отношению к лидерам партийных списков на сентябрьских выборах. Первое место респонденты отдали Сергею Лаврову – 73%. Вторую строчку занял министр обороны Сергей Шойгу. Замыкает тройку лидеров председатель ЛДПР Владимир Жириновский.

Напомним, ранее глава МИД России Сергей Лаврова заявил, что нынешняя украинская власть полностью подчинена неонацистским идеям. Об этом он высказался в ходе рабочего визита в Австрию.