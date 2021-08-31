Политолог Погребинский: Зеленский может пообещать Байдену принять афганских беженцев на Украине

Джо Байден и Владимир Зеленский проведут переговоры в Белом доме в среду, 1 сентября. Встреча переносилась несколько раз. Сначала она должна была состояться 30 августа. Позже Вашингтон перенес переговоры на вторник, 31-ое. Но и эта дата оказалась неудобной – президент США был занят выводом войск из Афганистана.

Зеленский вылетел в Соединенные Штаты накануне и уже с нетерпением ждет встречу с американским коллегой. О чем главы двух государств будут говорить, размышляют политологи. Так, Михаил Погребинский считает, что Зеленский и Байден обсудят военно-техническое сотрудничество Украины и США, а еще – транзит газа через Незалежную.

Также политолог не исключает, что украинский лидер пообещает американскому коллеге принять некоторое количество беженцев из Афганистана, а также сообщит о готовности участвовать в гуманитарных операциях, которые будут связаны с этой страной.

Напомним, ранее Михаил Погребинский предположил, что в Вашингтоне думают о смене утратившего популярность президента Украины Владимира Зеленского на спикера Верховной рады Дмитрия Разумкова. Политолог считает, что последний также будет управляемым и станет поддерживать повестку, выгодную США.