Мнение: Письмо: “Ангел во плоти”

Насчет писем-фейков.

То письмо, которое недавно многие приняли за фейк, было правдивым.

А вот это письмо – фейк.

И как в любом фейке здесь видны проблемы автора. По тому, как авторы представляют себе семейное благополучие, баланс и как они понимают рыбалку, всегда хорошо видно, что у них с границами, локусом и фокусом.

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just_my_pafos

Здравствуйте, Эволюция!

Бесконечно благодарна за Ваш труд и возможность читать Ваш блог.

Мне 27, замужем второй раз, трое детей (от первого брака 10 и 8 лет, от второго 2 года). Последние несколько лет занимаюсь своим делом (коммерчески успешно), хорошо выгляжу, занимаюсь спортом. Есть своя недвижимость, машина, возможность без напряга обеспечивать себе и детям комфортную жизнь.

С первым мужем разошлись из-за дефолта – очень рано поженились по залету и пришли к разрухе. Второму браку 3 года, счастлива с мужем и, как мне кажется, у нас отличные отношения. Понятия не имею, за что Бог мне его послал – В. просто воплощение того мужчины, с которым всегда хотелось быть. Он из хорошей семьи, безупречно воспитан, два образования, аспирантура, отличная карьера с первого курса вуза – родители дали ему мощный старт, который он умело подхватил и к своим 30 добился очень многого. Умный, красивый, статный – смотрю на него и не понимаю, как так вышло, что из миллионов девушек он выбрал меня – самую обычную, с двумя детьми. Он во всем хорош и даже по прошествии трех лет я не перестаю задумываться время от времени, не сон ли это.

Понимая, что я ужасный рапан, очень старалась не испортить начало этих отношений, но точно помню – много косячила, щипцевала, вываливала все свои баги, но сейчас я, как кажется, добралась до рыбы и стала лучше, причем именно благодаря В. Он никогда не откликался на щипцы, не использовал их сам. Он открытый, честный, простой, совершенно спонтанный. На любую мою манипуляцию он реагировал так, что мне становилось стыдно осознавать, какой дуристикой я занимаюсь, что несу и что творю, и тут же как отшибало – так нельзя. Такое ощущение, что у него вообще нет багов и идеальные границы. Чувствую себя так, словно он своим безупречным поведением научил меня вести себя лучше. Не знаю, может ли так быть, что чужие хорошие границы правят границы партнера, но вот такое ощущение 🙂

Мы ни разу крупно не ругались, только мелкие разногласия в первый год совместной жизни из-за моего рапаньего поведения, а сейчас наш дом как баунти-лагуна – понимание, любовь, доверие, романтика. Мы проводим вместе каждый вечер как-то интересно, по выходным выбираемся с семьей. Он идеальный отец, уделяет максимум внимания моим детям от первого брака и как все видят искренне их любит.

Мое письмо наверное про секс. С мужем секс регулярный (3-5 раз в неделю), яркий, разнообразный. Иногда выбираемся и куда-нибудь в отель, устраиваем романтические путешествия. В. хорош в сексе так же, как и во всем остальном. И мне секс с ним очень нравится.

Но три месяца назад меня постигло какое-то дурацкое навождение от желания секса с другим. Младший ребенок пошел в сад и у меня освободился целый день. Я полноценно вернулась к работе и выкроила пару часов днем, чтобы заняться чем-то интересным. Пошла на курсы по рисованию. Это индивидуальные занятия с преподавателем. Мой преподаватель – К. – ангел воплоти. Ему 25, он простой художник, работает в этой студии, получает от силы 40к, живет с мамой и, как следует из его рассказов, не собирается больше ничем заниматься. Он типично творческий человек с облаками в голове, фриковым окружением, странными мыслями.

С первого дня я плыву от одного взгляда К. Он выглядит как нечто совершенно прекрасное. Кудри, тонкие черты лица, длинные пальцы, взгляд творца, губы, голубые глаза – у меня сердце забивается, когда он на меня смотрит. И все эти три месяца занятий я безумно хочу его. Так сильно, что эти мысли иногда становятся навязчивыми и не улетучиваются на выходе из студии.

Во время занятий мы много разговариваем обо всем. Он очень мил, открыт, доброжелателен. Я понимаю, что это просто его характер, а не симпатия – уверена, что он так общается со всеми учениками. Вне занятий мы никак не общаемся кроме коротких сообщений в вотсап, если кто-то из нас задерживается и просит подождать.

Я пыталась отрефлексировать это чувство. В первую очередь точно обозначила, что с его стороны нет ничего подобного – он просто приятный и творческий юноша, который в курсе о моей семьи и не хочет ничего большего, чем выполнять свою работу. С моей стороны – непонятно. Я не вижу дыр в отношениях с мужем, из-за которых мне мог понравиться другой. К тому же он мне и не нравится в целом – я бы точно не связала свою жизнь с такой творческой личностью, это совсем не мое, но его внешность – именно внешность – сводит с ума. Я ни разу не думала о нем в контексте отношений, только представляла близость. Иногда так часто, что сидя дома не вылезала из под одеяла… И когда с работы возвращается муж, это чувство сразу уходит – я полностью переключаюсь и словно ничего не было. Вся в муже, вниманием и чувствами, желанием и мыслями. Но после каждого занятия с К. у меня сносит крышу.

На последнем занятии К. помогал мне прорисовать некоторые детали и сидел прямо позади меня. Я не заметила, как он подвинулся очень близко, обернулась и наши губы оказались на расстоянии сантиметров 5. Я застыла от испуга, вожделения и черт знает чего, а он очень нежно поцеловал меня. Это длилось секунды 3, но и их хватило, чтобы я провалилась в транс. Чувствовала себя как после укола хлорида кальция – горела. Открыла глаза, увидела его небесно голубые так близко, и он поцеловал меня снова, на что я его легко оттолкнула и опустила голову.

Я: Я не могу (промямлила как-то вниз)

К: Хорошо (убрал волосы с моего лица)

Я: Между нами ничего не будет (говорю, поднимая глаза и смотря в его)

К: Хорошо

Смотрю на него и, плавлясь, выдаю жуткий рапаний опаравдашный из границ вывалившийся кульбит:

Я: Я хочу этого. Но это просто желание. Я люблю мужа и не стану ему изменять.

Почему-то мне хотелось подчеркнуть любовь к мужу, чтобы саму себя огреть, вразумить, ведь дело не в том, что изменять – плохо, а в том, что я и правда люблю своего мужа и свою семью. Но понимаю, что эти оправдания были чудовищно глупыми

К: Я понял (и просто продолжает на меня смотреть)

Я встала и вышла из студии.

В тот вечер К. написал мне:

К: Не хотел тебя обидеть этим, прости пожалуйста. Обещаю это больше не повторится. Ты будешь продолжать заниматься?

Я: Не знаю, думаю об этом

К: Об этом?) О чем ты думаешь? Расскажи

Я: О том, стоит ли продолжать заниматься

К: Буду очень рад, если решишь остаться) Давай забудем об этом, если ты хочешь. Но можем и не забывать, если вдруг захочешь иначе)

На это я ничего не ответила и он сам больше не писал. Следующее занятие через несколько дней. И самым верным решением мне кажется полностью отказаться от занятий, ведь нечестно по отношению к мужу продолжать заниматься с человеком, с которым был поцелуй? Представляю, что муж об этом узнал бы, и чувствую жуткий стыд. Хочется полностью отградиться от этой ситуации и разорвать все связи с К., и это очень легко – связи то чисто учебные. Сегодня собиралась написать администратору школы, что больше не буду посещать занятия из-за загруженности или чего-нибудь еще, но колеблюсь. Ночью приснился секс с К. Наверное на фоне впечатлений от поцелуя. Сон был таким правдоподобным, словно явь. Я понимаю, как должна поступить, и непременно откажусь от занятий, но меня беспокоит, что возникло такое сильное желание к другому человеку. Из-за внешности или чего-то еще – не знаю, но очень хочу, чтобы такого не было больше. Означает ли это, что есть проблемы с мужем, которых я не замечаю? Или такое желание в норме и может возникнуть к другому, даже если любишь своего человека? Может это беладонство какое-то? Представляю, что поддалась бы тому чувству и изменила мужчине, лучше которого мне не найти, разрушила бы семью, детей… Очень хочется разобраться и не косячить в будущем.

Благодарю Вас, Эволюция!