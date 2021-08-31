Мнение: То-то же…

На связи работник "Эхо Москвы", структуры финансируемой "Газпром-медиа".

"Холдинг «Газпром-медиа» формирует индустрию медиа в России более 20 лет. На сегодня бизнес компании охватывает все сегменты: телевидение, кино, производство и дистрибуция контента, цифровая среда, радио, пресса и продажи рекламы. Миссия компании – создание персональных вселенных на основе лучшей медийной и технологической экспертизы. Поэтому холдинг строит свою стратегию для потребителя с помощью самого качественного контента, доступного во всех медиасредах"

Что и говорить, топовый контент. Как минимум персональную вселенную для Карины Орловой в Вашингтоне создать удалось.

Радостно на сердце от столь эффективного расходования средств государственной компании.

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