Мнение: То-то же…
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На связи работник "Эхо Москвы", структуры финансируемой "Газпром-медиа".
"Холдинг «Газпром-медиа» формирует индустрию медиа в России более 20 лет. На сегодня бизнес компании охватывает все сегменты: телевидение, кино, производство и дистрибуция контента, цифровая среда, радио, пресса и продажи рекламы. Миссия компании – создание персональных вселенных на основе лучшей медийной и технологической экспертизы. Поэтому холдинг строит свою стратегию для потребителя с помощью самого качественного контента, доступного во всех медиасредах"
Что и говорить, топовый контент. Как минимум персональную вселенную для Карины Орловой в Вашингтоне создать удалось.
Радостно на сердце от столь эффективного расходования средств государственной компании.
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Источник: Colonel Cassad
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