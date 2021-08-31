Мнение: Прореживание кулаков, Ленин про олигархию и отличие ГУЛАГа от тюрем в США

1. Мы с вами уже обсуждали казус двадцатипятитысячников. В начале 1930-х годов партия направила в колхозы 25 тысяч передовых, политически грамотных рабочих, чтобы те взяли на себя руководство колхозами и совхозами, научили тёмных крестьян правильно выращивать еду. Наткнулся на занимательную историю подобного сотрудничества города и деревни:

https://www.anekdot.ru/id/1240946/

Навеяло вчерашней историей про индейскую агротехнику, а конкретно – про прореживание кукурузы, когда оставляют только один росток, самый сильный, а остальные выпалывают.

Прадед мой был крестьянином. Выращивали в наших краях (предгорья Кавказа) в том числе и кукурузу. И вот как-то раз приехал в станицу какой-то городской хлыщ с мандатом и начал учить станичных, как прореживать кукурузу:

– Вот этот большой жирный росток – это кулак, его надо вырвать. А вот этот маленький хилый слабенький росточек – это бедняк, его надо оставить. А кулака надо уничтожить, чтобы он не отнимал у бедняка питательные соки.

Все благоразумно промолчали, а прадед высказал инструктору в лицо всё, что думает о нём и его познаниях в сельском хозяйстве. Такой человек был.

Через несколько дней прадеда забрали в НКВД. Продержали там несколько месяцев, потом отпустили. Когда домой пришёл – жена его поначалу не узнала, так его там обрабатывали. Но ни приговора, ни судимости на нём не было. Даже потом какую-то карьеру на местном уровне сделал – помогло, что он при царе тоже за какие-то крамольные речи пострадал.

Когда сейчас кто-то говорит, что не было никаких вредителей, что всё это выдумки сталинской пропаганды, я всегда вспоминаю эту историю. Вот эту мразь с мандатом инструктора райкома, которая хотела принудить крестьян погубить свои посевы – его кем считать, если вредителей не было?

2. В левых кругах современной России принято считать, что олигархи – это такие особо злостные капиталисты, с которыми не щадя клавиатуры обязан бороться каждый уважающий себя коммунист.

Однако сам вождь мирового коммунизма в 1920 году, после нескольких лет строительства социалистического государства, прямым текстом писал, что олигархия – это большевики:

https://olegmakarenko.ru/2201952.html?thread=815491168#t815491168

Напомню определение олигархии:

https://ru.wikipedia.org/wiki/Олигархия

>Олига́рхия</b> (др.-греч. ὀλιγαρχία «власть немногих» от ὀλίγος «малый; краткий» + ἀρχή «начало; власть») — вид автократии, при котором официальная власть находится в руках несменяемой малочисленной группы лиц.

3. Историк Михаил Наконечный, наверняка известный вам по своему блогу corporatelie, опубликовал любопытный документ, который я рекомендую прочитать целиком (там три страницы текста плюс комментарии Михаила). Это внутренняя докладная записка по поводу положения дел в одном из лагерей НКВД:

https://corporatelie.livejournal.com/210816.html

Цитировать ничего не буду, там привычные для той эпохи зверства. Ссылаюсь на документ, так как он является хорошим ответом на вопрос «почему нельзя сравнивать сталинские лагеря с американскими тюрьмами». Действительно, в процентном отношении в количество сидельцев что в США, что в сталинском СССР примерно одинаковое, плюс-минус локоть. Разница в том, что в США заключённые отбывают срок, тогда как при Сталине заключённые физически уничтожались, из-за чего смертность в лагерях в некоторые годы доходила до 25% в год.

Напомню также, что я живу в Петербурге. В моём круге общения расстрелянные, погибшие в лагерях или отсидевшие срок по 58-й статье родственники есть приблизительно у каждого второго. Это не та тема, которую потомки репрессированных готовы замести под ковёр, разрешив коммунистам искажать историю ради пропаганды своих идей.