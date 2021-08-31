 

Симона интересней – Личное мнение

31.08.2021, 20:40, Разное
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Выбирая тему для поста на вечер, я колебалась между «Моргенштерн женился» и «Симона Юнусова объяснила, почему больше не хочет выходить замуж».


Фото: Соцсети

Недолго, впрочем, думая, я выбрала Симону: она интересней. В её россказнях была-таки одна крайне здравая мысль.

Однако сам факт того, что мой внутренний барометр посчитал пенсионерку Симону интереснее эпатажного Моргена, говорит вот о чём: Алишер сдулся.

Он стал неинтересен мне, а, значит, пост о нём и его свадьбе будет неинтересен и вам.

Пачки красных денег в его руках мы все видели. Много раз. Матерную речь слышали. Тоже много раз.

Китчевое бракосочетание в стиле «Привет из зассаной панельки конца 90-ых» в исполнении кривляющегося Моргена и мордатенькой Дилары навевает скуку.

https://t.me/lenamiro/9569

Алишер кривлялся и продолжает кривляться. Алишер матерился и продолжает материться. Алишер эпатировал и пытается эпатировать вновь, но на этот раз провалилась: всем — срать.

Дальше будет только хуже.

Моргенштерн, словив волну хайпа, не понял главного: на ней далеко не уедешь. Волна сиюминутна. Она обязательно схлынет, а ты останешься: со своими скучными пачками денег, неактуальными татуировками и отчаянными попытками всех удивить. Попытками, которые обязательно провалятся.

Даже если ты будешь перемежать свой эпатаж с благотворительностью, которую ты, кстати, не забываешь снимать на камеру в жалкой попытке создать себе образ плохиша с добрым сердцем, ты, Морген, не протянешь и года.

Симона уже интереснее тебя. Завтра кто тебя обскачет из тех, кто давно уже и не скачет? Проша Шаляпин? Анька Калашникова?

Я добрая и хочу в качестве свадебного подарка преподнести тебе совет.

Услышишь — побарахтаешься ещё или даже пойдёшь вверх. Нет — через год алименты Гобозова из Дома 2 будут более громким информационным поводом, чем твой развод.

Надо создавать качественный продукт. Все, кого ты копируешь, помимо эпатажа, предлагают ещё и качественный продукт.

Без качественного продукта — в твоём случае, музыки — твой эпатаж никому не нужен. Если ты не в состоянии создать качественный продукт, грамотно инвестируй бабки, а не проссывай их, пытаясь создать себе имидж богатого человека.

Ты не богат, а станешь и вовсе беден, если продолжишь в том же духе.

А так: совет да любовь, конечно.

А вы что пожелаете Алишеру и Диларе?

Источник: Лена Миро



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