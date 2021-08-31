В МИД Украины рассказали о состоянии украинцев, которые попали под лавину на горе Казбек

“Одна альпинистка получила перелом руки, сейчас она госпитализирована. Состояние двух других альпинистов удовлетворительное”, – сказал спикер МИД.

По его словам, все украинские туристы сейчас находятся в безопасном месте. Они планируют завтра прибыть в Тбилиси, чтобы оттуда возвращаться домой.

Николенко заверил, что консулы обеспечат граждан Украины необходимой консульской поддержкой.

Контекст:

Под лавину на Казбеке 31 августа попала группа из пяти туристов из Польши и Украины. Двое из них не пострадали, а троих с переломами спасатели доставили в больницу. Среди пострадавших, по данным грузинских спасателей, – двое граждан Польши и один украинец.

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