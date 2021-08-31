Костюк проиграла 18-й ракетке мира в первом круге US Open

В матче первого круга US Open Костюк в двух сетах уступила Марии Саккари из Греции (№18 WTA) – 4:6, 3:6.

Костюк продолжит выступления на US Open в парном разряде в дуэте с еще одной представительницей Украины Даяной Ястремской (№51 WTA).

В поединке первого круга турнира украинский дуэт сыграет против американок Хейли Баптист и Эммы Наварро.

Контекст:

Во второй круг US Open вышли две украинки – Элина Свитолина (№5 WTA) и Ангелина Калинина (№76 WTA). Ястремская на старте турнира уступила Анжелике Кербер из Германии.

—