“Энергоатом” и компания из США будут строить энергоблок Хмельницкой АЭС. Проект оценили почти в $30 млрд

“Приветствую подписание меморандума между НАЭК “Энергоатом” и Westinghouse electric о совместном строительстве энергоблока Хмельницкой АЭС как пилотного проекта, а в дальнейшем – еще четырех блоков по их технологии. Общая стоимость проекта – до $30 млрд”, – сообщил президент.

Документ предусматривает привлечение технологии Westinghouse Electric по строительству ядерного реактора проекта АР1000 с электрической мощностью около 1,1 ГВт, уточнили в Офисе президента Украины.

“Реализация меморандума откроет возможность привлечь инвестиции для строительства пяти блоков стоимостью около $25 млрд – кроме учета прямых инвестиций, будет локализована часть производства, бюджет получит дополнительные налоговые поступления”, – заявили в ОП.

Кроме этого, министр энергетики Украины Герман Галущенко и министр энергетики США Дженнифер Гренхольм подписали совместное заявление департамента энергетики США и Министерства энергетики Украины об усилении двустороннего сотрудничества в сферах энергетики и климата.

Соглашение предусматривает привлечение международных независимых наблюдательных советов для “надлежащего корпоративного управления на госпредприятиях энергетического сектора Украины”, указали в ведомстве.

Контекст:

Приказ о строительстве ХАЭС был подписан 4 февраля 1977 года. В 1987 году был принят в промышленную эксплуатацию энергоблок №1, в 2005-м – энергоблок №2. Номинальная мощность каждого – 1000 МВт.

Третий и четвертый энергоблоки Украина должна была достроить в сотрудничестве с Россией, но после российской агрессии, в 2015 году, соглашение было денонсировано.

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