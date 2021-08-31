 

Morgenshtern: После интервью у Дудя у меня осталось ощущение недо…банности

31.08.2021, 20:34, Новости дня
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“Я всегда хочу шоу. Я ему говорю: “Братан, разъ…би меня. У тебя есть столько тем и поводов, чтобы ты меня разъ…бал. Давай”. Я его сам просил об интервью. Как и тебя. (Я сам написал Дмитрию). И когда все закончилось, у меня осталось ужасное женское ощущение недо…банности”, – сказал рэпер.

По его мнению, интервью Гордону соберет больше просмотров, чем интервью Дудю.

По состоянию на 31 августа опубликованное 3 ноября прошлого года интервью Morgenshtern Дудю набрало в YouTube более 28,2 млн просмотров.

Интервью с Morgenshtern вышло сегодня на YouTube-канале “В гостях у Гордона”.

Контекст:

Алишер Моргенштерн (при рождении – Валеев) родился в 1998 году в российской Уфе. С детства увлекался музыкой. 

Известность пришла к Morgenshtern в 2018 году, тогда он записывал пародии на популярных музыкальных исполнителей и выкладывал в YouTube (проект назывался “#ИзиРеп”). 

В феврале 2018 года Morgenshtern выпустил дебютный мини-альбом Hate Me. Всего с 2018 года вышло пять альбомов с творчеством рэпера.

На сегодняшний день на YouTube-канал музыканта подписано 11,2 млн человек. Самое популярное видео на канале – клип на песню Cadillac, его просмотрели 128 млн раз. 

По итогам 2020 года три видео с Morgenshtern – интервью рэпера российскому журналисту Юрию Дудю и клипы Cadillac и El Problema – вошли в топ самых просматриваемых роликов в украинском сегменте YouTube. 

В 2021 году с состоянием $7,4 млн музыкант занял вторую строчку в рейтинге Forbes “50 самых успешных звезд России” (место в рейтинге зависело не только от доходов звезд, но и от их популярности – упоминаний в СМИ и соцсетях, запросов в поисковиках и количества подписчиков в Instagram и YouTube).

Morgenshtern запрещен въезд в Украину. Он включен в список лиц, угрожающих национальной безопасности Украины. В СБУ объяснили, что причиной такого решения стали пропаганда наркотиков, насилия и жестокости. Morgenshtern подал иск в суд, требуя исключить его из списка персон нон грата в Украине. 


Дмитрий ГОРДОН
основатель проекта

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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