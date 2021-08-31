 

На карту Солнечной системы нанесли вероятное место расположения девятой планеты

31.08.2021, 20:18, Новости дня
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При помощи телескопа Subaru астрономы Майкл Браун и Константин Батыгин все-таки попытаются зафиксировать изображение девятой планеты, которая якобы существует в Солнечной системе.

Напомним, что ранее роль девятой планеты играл Плутон, но некоторое время назад его признали не полноценной, а карликовой планетой. Осталось восемь. Но ряд ученых, исследующих космическое пространство, считают, что об одной из планет, вращающихся вокруг Солнца, пока ничего не известно.

Упомянутые американские ученые даже нанести предполагаемое место расположения данного тела на карту. Условно ее назвали Р9. Остается только рассмотреть планету в телескоп. Но это не так-то просто, если речь идет об орбите, близкой к самому краю Солнечной системы.



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