 

В космос запустят американо-украинскую ракету

31.08.2021, 20:18, Новости дня
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Как стало известно из компетентных источников, третьего сентября должен состояться запуск американо-украинской ракеты Firefly Alpha со специальной площадки на базе Ванденберг.

По сообщению СМИ, это первый проект такого рода, осуществляемый силами специалистов из Соединенных Штатов и Украины. Запуск будет транслироваться на сайте компании-организатора полета.

Задача совместно созданной ракеты состоит в том, чтобы вывести на орбиту Земли ряд устройств для проведения научных экспериментов. Firefly Alpha относится к классу кислородно-керосиновых ракет. Максимальная полезная нагрузка для нее составляет 1000 кг. Но на солнечно-синхронную орбиту ракета может вывести до 600 кг.



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