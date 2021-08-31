В космос запустят американо-украинскую ракету

Как стало известно из компетентных источников, третьего сентября должен состояться запуск американо-украинской ракеты Firefly Alpha со специальной площадки на базе Ванденберг.

По сообщению СМИ, это первый проект такого рода, осуществляемый силами специалистов из Соединенных Штатов и Украины. Запуск будет транслироваться на сайте компании-организатора полета.

Задача совместно созданной ракеты состоит в том, чтобы вывести на орбиту Земли ряд устройств для проведения научных экспериментов. Firefly Alpha относится к классу кислородно-керосиновых ракет. Максимальная полезная нагрузка для нее составляет 1000 кг. Но на солнечно-синхронную орбиту ракета может вывести до 600 кг.