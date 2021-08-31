 

Вакцинация против гриппа может спасти от смерти пациентов после инфаркта

31.08.2021, 20:12, Разное
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Исследование, которое проводилось в 30 больницах в 8 странах мира, началось во время эпидемии сезонного гриппа в 2016 году, количество участников составило чуть более 2,5 тысячи человек. Практически все пациенты были госпитализированы с инфарктом миокарда. Также в исследование были включены люди, которые перенесли операцию в связи с ишемической болезнью сердца (менее 1%). Средний возраст добровольцев составил 60 лет, большинство из них — мужчины (82%).

Участников разделили на две группы, половина из них получила прививку от гриппа в течение 72 часов после госпитализации или хирургического вмешательства, половина — плацебо. В течение года исследователи фиксировали случаи смерти от всех причин и сердечно-сосудистых событий в обеих группах. 

Противопоказания к прививкам от гриппа

 

Вакцины против гриппа, как и любые другие медицинские препараты, имеют свои показания и противопоказания. В этой статье мы рассказываем не только о плюсах прививки, но и о том, кому стоит воздержаться от нее на время или вовсе отказаться от этой процедуры.

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Ученые обнаружили, что в течение года у людей, которые после перенесенного инфаркта миокарда привились от гриппа, на 28% снизился риск смерти, повторного инфаркта или тромбоза стента (при нем тромбы образуются на трубках, которые вводят в коронарные артерии для лечения ИБС). Показатели вакцинированных людей сравнивали с данными о тех, кто не привился. Смертность от всех причин, в том числе сердечно-сосудистых заболеваний, у вакцинированных была меньше на 41%.

«Этих результатов достаточно для того, чтобы сделать вакцинацию против гриппа новым стандартом лечения как часть стационарного лечения таких пациентов» — заявил ведущий автор исследования Оле Фроберт (Ole Fröbert) в ходе конгресса Европейского общества кардиологов.

Профессор Филиппо Креа (Filippo Crea) из Университетской клиники Агостино Джемелли предположил, что вакцина от гриппа может оказывать иммуномодулирующий эффект, тем самым уменьшая тяжесть развивающейся сердечной недостаточности.



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