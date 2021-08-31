 

Ученые назвали три самых вероятных причины Армагеддона

31.08.2021, 20:10, Разное
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Учёные из Оксфордского университета назвали три самых вероятных причины Армагеддона в ближайшие 50 лет. Конец человечеству может настать из-за ядерной войны, лабораторных вирусов или глобального потепления.
Самой явной и страшной угрозой является ядерное оружие. Многие страны продолжают наращивать военный потенциал и тем самым провоцируя других на аналогичные действия. Уже сейчас теоретическая мощность всех ядерных боеголовок в мире превышает то количество, которое позволит полностью уничтожить человечество. Опасность в этом случае представляет не само оружие. Эксперты объяснили, что всё дело в агрессии человека, который ещё с древних времён использует только её для достижения своих целей.

Второе место занимают лабораторные вирусы и инфекции. В настоящее время по всему миру множество медицинских учреждений продолжают изучать различные штаммы заболеваний и экспериментировать с ними. Несмотря на высокие меры безопасности, не исключается возможная утечка вируса из лаборатории. Современная медицина уже способна создать, пусть даже и случайно, такую инфекцию, которая разом поразит человечество и приведёт к его гибели.

На третьем месте остаётся глобальное потепление. Одно из самых вероятных событий, если человечество не найдёт способ справиться с ним. В течение 50 лет оно полностью изменит климат на Земле, что создаст условия, несовместимые с жизнью. Температура может подняться до критических значений и в итоге атмосфера планеты превратиться в подобие Венеры, где средняя температура составляет 250 градусов и идут дожди из серы.

Источник: rsute.ru



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