Ученые: Размер полового органа мужчины влияет на удовольствие женщины от секса

Учёные из Королевского колледжа в Лондоне установили, что размер полового органа мужчины влияет на удовольствие женщины от секса. Важным критерием является не только длинна, но и обхват члена.

Автор исследования профессор Дэвид Вил рассказал, что в эксперименте принимали участие гетеросексуальные пары без нарушений их сексуальной жизни. Всем выдавались кольца разного размера, ограничивающие степень проникновения эрегированного члена во влагалище. После полового акта женщины, которые не знали о размере ограничений, заполняли анкету о своей удовлетворённости. Оказалось, что даже 2 сантиметра играю очень важную роль и существенно влияют на сексуальное удовольствие. Также учёные составили рейтинг оптимальной длинны. Наибольшее удовольствие достигается при размере 17 сантиметров.

Помимо этого изучалось и предпочтение женщин по длине и обхвату полового члена. Доктор Николь Прауз из Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе напечатала 33 формы на 3D-принтере разной длинны и объёма и попросила женщин выбрать наиболее предпочтительный для постоянных отношений и для случайной связи на одну ночь. Оптимальными параметрами для постоянного партнёра являются 16 сантиметров в длину и 12 в обхвате. На одну ночь размеры составляли 16 и 13 соответственно.

Источник: vesiskitim.ru