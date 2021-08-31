Более трети россиян назвали дебаты важным этапом подготовки к выборам

На вопрос об отношении россиян к дебатам 35% респондентов ответили, что дебаты – это важный этап подготовки к выборам, однако 58% придерживаются противоположного мнения. Роль дебатов обсудили эксперты Экспертного института социальных исследований (ЭИСИ) за круглым столом под названием «Дебаты 2021: апофеоз избирательной кампании».

Модератором выступил управляющий директор ЭИСИ по взаимодействию с экспертным сообществом, член Общественной палаты Фирдус Алиев. В ходе круглого стола руководитель практики политического анализа ВЦИОМ Михаил Мамонов представил доклад «Предвыборные дебаты. Отношение», в котором проводится анализ того, насколько дебаты являются резонансным событием для россиян, сообщается на сайте ЭИСИ.

На вопрос об отношении россиян к дебатам 35% респондентов ответили, что дебаты – это важный этап подготовки к выборам, так как они помогают больше узнать о кандидатах и их программе. Однако большинство респондентов (58%) разделяют точку зрения, что дебаты – это шоу, которое не дает достаточной информации о кандидатах. Показатели по возрастным группам были относительно близки, чаще о важности дебатов говорили представители молодежи.

Также был зафиксирован достаточно низкий уровень информированности граждан и резонансности дебатов. Только 17% видели дебаты по телевидению и интернете с участием представителей политических партий.

«На наш взгляд, 17% – это завышенный показатель. Так как респондентам часто сложно разделить обыкновенное телешоу и дебаты политических партий. Потому что и там, и там принимают участие представители политических партий, часто линейка спикеров близка или идентична, поэтому мы фиксируем факт смешения различных форматов», – сказал Мамонов.

Мнение эксперта подтверждают результаты исследования в области содержательного отношения россиян к дебатам. Среди всех опрошенных на вопрос «вам понравились или не понравились дебаты, которые вы видели?» 83% ответили, что не видели дебатов, 9% отметили негативное отношение к дебатам, и только 5% респондентов – «скорее понравились». По словам выступающего, на негативное отношение россиян к дебатам влияют следующие факторы: доминирование ведущего над дебатирующими, игнорирование актуальных для целевой аудитории кандидатов тем, отсутствие точных и ясных заявлений.

Всероссийский репрезентативный опрос ВЦИОМ проводился 28 августа методом телефонного опроса, в нем приняли участие 1,6 тыс. респондентов из числа россиян от 18 лет. Статистическая погрешность не превышает 2,5%.

Руководитель Экспертного совета ЭИСИ Глеб Кузнецов отметил, что дебаты – это неотъемлемая часть избирательного процесса, связанная напрямую с историей возникновения телевидения.

Дебаты развивались по принципу телевизионного шоу американского формата, где более харизматичный кандидат всегда одерживает верх над профессиональным политиком.

«Содержание в данном случае неважно, важно кто как держится, как выглядит, кто на чем ловит оппонента, кто оказывается на высоте положения. Именно в этом смысл дебатов. Это прежде всего телепродукт, а не обсуждение программ избирательных кампаний. В этом смысле дебаты в США – это профессиональный боксерский поединок, а у нас «массовый забег лыжников любителей», – отметил Кузнецов.

Для успешных дебатов важно личное противостояние и программное противоречие. В Росси нет антологического противоречия между политиками, в вопросах внутренней политики действует принцип «всего больше», когда оппоненты отстаивают увеличение льгот в одних и тех же направлениях, а в вопросах вешней политики партии придерживаются «патриотического консенсуса», указал он.

В связи с отсутствием противоречий и низким уровнем политической культуры и подготовки к публичным выступлениям политиков, жанр дебатов становится неинтересным для граждан. Эксперт также добавил, что при этом более выгодно на дебатах выглядит партия «Единая Россия», которая говорит про реальные проблемы и представляет дорожную карту по их решению, а не обсуждает туманные радикальные изменения.

Заместитель генерального директора АНО «Диалог» Владимир Табак заявил, что современное время, информационная повестка и технологии диктуют моду на новые форматы. Сегодня в интернете популярен формат «сторителлинга», который завязан на драматургии или спонтанных конфликтах. Споры, возникающие на основе естественной ситуации, более интересны зрителям, так как интернет приучает людей воспринимать информацию более нативно.

«Дебаты в классическом виде для большого пласта аудитории выглядят достаточно странно с точки зрения драматургии. То есть это искусственно созданный конфликт, заранее обговоренный. Есть студия, в которую приходят люди, и они довольно долго разговаривают. Не факт, что это сильный конфликт будет», – сказал он. При этом спикер также согласился, что при всей архаике очень большое значение имеют кандидаты, принимающие участие в дебатах.

Президент Российской ассоциации политических консультантов Алексей Куртов обратил внимание на низкий уровень подготовленности к дебатам, слабое владение материалами. Эксперт подчеркнул, что к дебатам нужно готовиться: как самим кандидатам, так и следует готовить саму аудиторию, например, делать хороший анонс с объяснением избирателям того, что они смогут получить от них.

С его точки зрения подача этой формы агитации могла бы быть интереснее, если бы выбирались более узкие темы и дебатировать на них могли бы кандидаты попарно. Отвечая на вопрос модератора о возможном пересмотре правовой нормы, регламентирующей проведение дебатов на телевидении, эксперт выступил с предложением обратиться к лучшим специалистам по шоу в стране, чтобы они озвучили тот формат, который будет интересен зрителям.

«Они предложат, а мы этот формат причешем до нужного правового соответствия. А то мы телевизионщиков загоняем в какие-то жесткие рамки, и не даем им сделать что-то интересное. А на мой взгляд, теледебаты – это важная часть политической культуры, ее важно развивать», – продолжил он.

Сотрудник Института коммуникационного менеджмента, политолог Марат Баширов объяснил низкий интерес к дебатам еще продолжающимся сезоном отпусков, предположив, что ближе к выборам интерес к этой агитационной форме у избирателей будет только возрастать.

Отдельно в своем выступлении спикер выделил хорошую подготовку членов партии «Единая Россия».

«Единая Россия» достаточно осмысленно выбирает спикеров: у них хорошая речь, у них хорошая дикция, они не теряются, они быстро реагируют, то есть видно, что людей специально тренировали, то есть нельзя неподготовленного человека садить под софиты, когда на него смотрит камера – это известный эффект и нужно было тренироваться», – заметил он.

Политтехнолог Алексей Швайгерт представил региональный взгляд на то, как проходят дебаты. По мнению спикера, культура дебатов в регионах намного ниже, чем на федеральном уровне. Это связано с многочисленными переходами дебатирующих в эмоции и нерациональные высказывания. Как отметил политтехнолог, дебаты убивают явку неопределившихся: «Это расстраивает людей. К сожалению, культура дебатов невысока. Особенно в регионах, это чистая негативная эмоция», – заключил эксперт.