 

В офисе Зеленского предложили сменить название страны на Русь-Украина

31.08.2021, 20:04, Новости дня
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Печать книг, журналов, газет, брошюр, бланков, учебных пособий и рекламыУкраинское государство должно сменить название на Русь-Украина, считает пресс-секретарь делегации Киева в контактной группе по Донбассу и советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович.

«Надо у них отобрать бренд «русских» в конце концов. Я борюсь над тем, чтобы мы называли войну правильно – русско-российская война. Сейчас же идет русско-российская война, так чтоб потроллить по-настоящему. Русь – это мы…русы, русины…Я бы сменил название государств, назвал бы нас Русь-Украина, двойное название сделал бы. Мы работаем над этим. Это закрыло бы тему в конце концов», – сообщил Арестович в интервью журналисту Роману Цимбалюку, которое тот опубликовал в своем YouTube-канале, передает РИА «Новости».

Арестович считает, что Украина – это и есть Русь, а РФ «с натяжкой может претендовать» на Русь и ее наследие.

Ранее украинская писательница Лариса Ницой заявила, что украинцы являются «божьей нацией», которая находится на высшей ступени развития и поэтому не будет спорить с Москвой о происхождении борща.



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