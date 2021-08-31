Российская фигуристка Губанова получила гражданство Грузии

Российская фигуристка Анастасия Губанова получила гражданство Грузии, она будет выступать за сборную этой страны, сообщили источники, близкие к Федерации фигурного катания страны, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

При этом первым номером среди женщин в сборной Грузии будет 17-летняя Алина Урушадзе. Она раньше также выступала за другую страну – Латвию.

Губановой 18 лет, она заняла второе место на Кубке России. Также она занимала призовые места на международных соревнованиях в 2016 и 2018 годах. В частности, она серебряная медалистка «Золотого конька Загреба», отметили источники.

За Россию раньше выступал и самый известный грузинский фигурист Морис Квителашвили. 26-летний спортсмен является бронзовым медалистом Чемпионата Европы.