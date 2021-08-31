Мнение: Письмо: “Заполучить чужую жену”

Вот этого еще разбирайте.

Перед тем как рыбалку в рассказе Чехова будем обсуждать.

patriotrossi

Уважаемая Эволюция,

с Вашего разрешения в связи с Вашим последним постом хотелось бы немного поплакаться в Вашу жилетку:

Моя проблема, которую я премудропескарски унаследствовал из всего опыта моей жизни и как я ее вижу, заключается в том, что мне ничего не надо и ничего не хочется.

И в тоже время моя корона (?) говорит моей душе все время, что я создан для чего- то большего, чем то, что я разными хитроумными ( но не приносящими мне больше большого удовольствия комбинациями) себе создал, имею сейчас.

И вот мои мысли по последнему рассказу:

https://evo-lutio.livejournal.com/1462563.html

Раньше я бы подумал, что герой рассказа очень хитрый манипулятор, добивающийся своей цели любым путем…

Но сейчас я думаю, что каждая душа на свете просто самим фактом своего существования обязана перед мирозданием, или богом, или даже перед собой, просто добиваться того, что ей действительно надо… иначе это грех или бессмысленное существование- кому какое понятие подходит ближе…

Итак, хитроумная комбинация, чтобы заполучить чужую жену и тут меня бы сразу смутил вопрос, а зачем отбирать у кого- то жену, если можно найти ничью, если уж так надо???

Мораль это или так называемое “белое пальто”?

Но в принципе это способ “непрямых” завоеваний можно конечно применить и в бизнесе, что в принципе аналогично подобным “любовным” делам. Главное и здесь- постоянно оценивать ситуацию и себя в ней сверху, как за шахматной доской. Но когда я оцениваю мои позиции в разных моих жизненных играх мне опять же начинает мешать мораль оценивания других игроков на “поле” как “пешек”…

Может быть это мое ограничение (и как с ним бороться) будет интересно и другим людям?

Покорно благодарю за все и с уважением, Лев