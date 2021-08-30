Хорошая прическа преображает: лучшие стрижки на осень для женщин за 50 и советы стилиста по уходу за ними
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Хорошая стрижка способна преобразить любую женщину. По словам стилиста Эдуардо Санчеса, с возрастом волосы нуждаются в особом уходе. Вот несколько советов относительно того, как сделать так, чтобы ваши локоны выглядели здоровыми, и какую стрижку лучше выбирать после пятидесяти лет.
Мнение эксперта
Эдуардо рекомендует отдавать предпочтение многослойным стрижкам: они помогут создать более озорной, игривый образ, а также отвлекут внимание от морщинок. Лучше избегать причесок с четкими геометрическими линиями.
Что касается цветовой гаммы, то не должно быть неестественных оттенков. Окрашивание в синий, зеленый, фиолетовый, красный и другие цвета – это прерогатива молодых. С возрастом нужно отдавать предпочтение натуральным оттенкам.
Третье правило гласит, что нужно принимать БАДы с коллагеном, с витаминами Д и В12. Тогда волосы будут оставаться эластичными.
А теперь разбираем наиболее подходящие стрижки для тех, кому за пятьдесят.
Волнистый боб
Оптимальная длина – до подбородка. Такая прическа способна омолодить минимум лет на десять. Один из плюсов – простота в уходе. Этот вариант особенно актуален женщинам с вьющимися от природы волосами.
Микробоб с седыми волосами
Теперь не нужно закрашивать седину. Обратите внимание на то, что даже молодые девушки перекрашивают волосы в такой цвет. 56-летняя Грече Ганем – звезда “Инстаграма”. Посмотрите на ее примере, как гармонирует прическа боб с седыми волосами и со смелыми нарядами.
Боб с ровным срезом
Взгляните на актрису Наоми Уоттс. Она выбрала боб с ровным срезом до подбородка – не прогадала. Благодаря правильной технике стрижки прическа получилась пышная и объемная. Это позволило смоделировать овал лица. Волосы пшеничного цвета позволили сбросить с десяток лет.
Пляжные локоны
Красотка Джулия Робертс практически всю свою карьеру предстает с волосами средней длины. Она правильно делает, что с возрастом не меняет имидж, а лишь экспериментирует с укладками. Ей невероятно идут пляжные локоны.
С челкой
Знаете ли вы, что с помощью челки можно скрыть морщинки на лбу? Именно поэтому практически все прически с челками подходят женщинам, кому за пятьдесят. И неважно, какой длины у вас волосы: длинные или короткие.
Пикси
Синтия Никсон уже давно ходит со стрижкой пикси. Это тот случай, когда ультракороткие локоны молодят и позволяют скрыть признаки преждевременного старения. Челка в данном случае может быть или не быть: это на ваше усмотрение. Синтия просто зачесала ее набок и наверх, благодаря чему прическа получилась более пышной.
Конский хвост
Эту прическу так любят возрастные женщины, поскольку тугой хвост подтягивает лицо. Этот лайфхак можно использовать, когда предстоит выход в свет: морщины реально разглаживаются от натяжения. Только помните, что нельзя часто делать такую прическу.
Многослойная стрижка
Такие «лохматые» прически просты в уходе, да еще и хорошо омолаживают. А если сюда вы добавите косую челку, то сможете скрыть пухлые щечки. Вы можете сделать омбре, чтобы выглядеть более стильно. Красиво смотрится переход от темно-шоколадных волос к светло-коричневым и наоборот.
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