 

ВС отказался запрещать продажу IPhone в России

30.08.2021, 17:00, Новости дня
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Печать книг, журналов, газет, брошюр, бланков, учебных пособий и рекламыВерховный суд РФ решил не вводить запрет на продажу iPhone в стране по иску российского изобретателя Арташеса Икономова, утверждающего, что Apple украла его изобретение.

ВС решил отказать Икономову в иске о запрете продажи устройств Apple, передает РИА «Новости».

Икономов разработал телефон, который позволяет соединиться со службой спасения или другими абонентами, например, в тех случаях, когда у человека отсутствует или не работает SIM-карта или нет положительного баланса на счете.

Изобретатель получил патент в 2013 году. Apple требовала признать недействительным решение Роспатента, который отклонил возражения компании, требовавшей признать патент Икономова недействительным.

В возражении Apple заявляла, что заявка Икономова не соответствует критерию «новизна». Так, компания сослалась на три опубликованных в 2012 году американских патента, которые «обладают признаками, описанными российским изобретателем». Однако американская компания проиграла иск по этому вопросу в 2020 году.



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