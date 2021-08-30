 

В Варшаве предупредили о российском «Северном потоке – 3»

30.08.2021, 17:00, Новости дня
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Печать книг, журналов, газет, брошюр, бланков, учебных пособий и рекламыПольская сторона опасается якобы планируемого российской стороной «Северного потока – 3», сообщил экс-заместитель министра обороны Польши Ромуальд Шереметьев.

«Россия довела дело Северного потока – 2» до конца. <…> [президент РФ Владимир] Путин добился полного успеха, а сейчас они дополнят «Северный поток – 2» «Северным потоком – 3», – сообщил польский политик в беседе с Do Rzeczy, передает РИА «Новости».

Он пояснил, что новый «поток» – это не газопровод, а наплыв мигрантов в Польшу, он якобы нужен Москве для того, чтобы нанести урон интересам Варшавы. Как именно связана РФ с польским кризисом на границе, Шереметьев не сообщил.

Ранее Польша решила построить дополнительные ограждения на границе с Белоруссией для сдерживания потока мигрантов.

Также Варшава решила обеспечить нелегальных мигрантов на границе с Белоруссией палатками, кроватями, пижамами и другой гуманитарной помощью.

Министр обороны Польши Мариуш Блащак обвинял Россию в миграционном кризисе на границе страны с Белоруссией.



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