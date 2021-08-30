На Солнце произошли мощные вспышки

Как сообщают из американского Центра космической погоды, на Солнце снова произошли очень мощные вспышки. Таким образом, на Земле следует ожидать усиление магнитной бури.

Следствием такого явления, как правило, является ухудшение самочувствия людей, восприимчивых к изменению магнитного поля нашей планеты. Также эксперты не исключают, что в работе систем электроники могут происходить сбои, о чем предупреждают общественность.

Вспышки на Солнце сопровождаются выбросом в космос огромного количества плазмы. Большая часть рассеивается в космосе. Но некоторая доля ионизированного вещества достигает атмосферы нашей планеты через два-три дня. К этому следует быть готовым, предупреждают специалисты.