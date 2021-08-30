Уроки в новосибирской школе ведет робот-учитель

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30.08.2021, 16:56, Новости дня
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Как сообщают СМИ Новосибирска, в одной из местных школ появился робот-учитель. Умная машина способна сама проводить уроки, помогать настоящему учителю, а также сама служить наглядным пособием.

Разумеется, речь идет о проведении уроков по программированию и робототехнике. Именно в этой области отечественный робот является настоящим экспертом.

Ранее тот же разработчик представил уже известного в РФ робота по имени Николай. Эта же компания создала голосовой помощник для социальных учреждений города Новосибирск. В планах до конца текущего года поставить в школы не менее пяти роботов-учителей. Продолжением проекта должна стать дальнейшая диджитализация жизни горожан, сообщают СМИ.



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