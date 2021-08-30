Ученые рассказали, откуда на Земле мог взяться кислород

Ученые из Австралии выдвинули новую гипотезу по поводу того, откуда в атмосфере Земли мог взяться кислород? Очевидно, что это довольно редкое явление. По крайней мере, пока еще астрономы не выявили ни одной планеты во Вселенной, где в атмосфере была бы такая высокая концентрация О2, как на Земле.

Представители науки полагают, что кислород в воздушной смеси нашей планеты появился в результате вулканической активности на ранних стадиях эволюции. Данная версия уже получила подтверждение.

В частности, ученые исследовали химический состав горных пород, образовавшихся примерно 2,5 миллиарда лет назад. По ним специалисты сумели проследить процесс насыщения атмосферы кислородом. Аналогичные образцы были найдены на разных континентах.