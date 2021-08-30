 

Режиссер Ушаков: Кремлевские братья вовсе нам не братья. В Украине это давно поняли, а белорусы осознали только осенью 2020 года

30.08.2021, 16:54, Новости дня
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“У нас у всех были связи с Россией. Я работал в Москве, имею множество знакомых артистов и режиссеров. Поверьте, они там тоже уже изменились и пытаются протестовать, каждый как может. Беларуси ждать от Москвы давно нечего было. Но наивность и простодушность наша всегда нашептывала: может, все же братья будут помогать? А эти кремлевские братья вовсе нам не братья. В Украине это давно поняли, а белорусы осознали только осенью 2020 года”, – подчеркнул Ушаков.

По его словам, белорусы больше не верят, что Кремль может освободить их от режима Лукашенко.

Режиссер Ушаков: В Минске в лучшем случае меня оставят на свободе, а если попытаюсь что-то делать – прихлопнут. Читайте полную версию интервью

Контекст:

Лукашенко находится при власти в Беларуси с 1994 года.

На последних выборах президента Беларуси, которые прошли 9 августа 2020 года, по официальным данным, победу одержал Лукашенко, за которого проголосовало 80,1% избирателей. Второе место с 10,1% голосов заняла белорусская оппозиционерка Светлана Тихановская. В то же время альтернативные экзит-поллы показывали противоположную картину – уверенную победу Тихановской.

В Беларуси проходили акции протеста несогласных с результатами выборов. Белорусские силовики жестко разгоняли митинги, используя светошумовые гранаты, резиновые пули и водометы. За время протестов сотни демонстрантов получили травмы и ранения. По официальным данным, погибло четыре участника митингов. По данным оппозиции, погибло восемь человек.

Лукашенко 23 сентября вступил, как он считает, в должность президента. Впервые в истории Беларуси церемонию инаугурации не анонсировали и не транслировали по телевидению. Ряд государств, в том числе США, Великобритания, Канада, Германия, Латвия, Литва, Норвегия, Польша, Дания, Украина и Чехия, не признали инаугурацию Лукашенко.

Преследования оппозиции в стране продолжаются до сих пор, хотя массовые акции протеста в Беларуси прекратились.


Елена ПОСКАННАЯ
журналист, редактор

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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