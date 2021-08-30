Украина собирается строить трубопровод для водорода Украина – ЕС

Такое поручение содержится в решении Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) от 30 июля этого года, который введен в действие указом президента №452 от 28 августа и опубликован на сайте главы государства.

Кроме того, правительство до 31 декабря должно принять водородную стратегию Украины и утвердить план мер для ее выполнения, который будет предусматривать внесение соответствующих изменений в законодательство.

Помимо этого, согласно указу, в вопросах климатической политики Кабмину необходимо до 31 октября разработать и утвердить порядок и источники финансирования природоохранных мероприятий, которые содержатся в Национальном плане сокращения выбросов (НПСВ).

Также правительству до 31 августа необходимо внести изменения в НПСВ в части пересмотра сроков реализации природоохранных мероприятий.

В документе также отмечается необходимость разработки и утверждения до 31 октября перечня мер для обеспечения модернизации украинской энергосистемы с учетом обязательств Украины в рамках Парижского соглашения по климату и других международных климатических договоров. В частности, в контексте замещения угольной генерации другими источниками энергии, интеграции в европейские энергетические рынки и привлечения инвестиций в проекты по модернизации.

Контекст:

Еврокомиссия 8 июля 2020 года опубликовала Водородную стратегию для климатически нейтральной Европы и учредила Европейский альянс чистого водорода (European Clean Hydrogen Alliance), в состав которого вошли национальные энергетические и транснациональные компании, научно-исследовательские учреждения, Европейский инвестиционный банк и ведущие энергетические и промышленные компании Европы. Среди ключевых задач альянса – привлечение инвестиций и обеспечение спроса на водород с помощью проектов по декарбонизации энергоемких отраслей промышленности.

К водородному альянсу ЕС присоединился ряд украинских компаний, в том числе НАЭК “Энергоатом” и ООО “Оператор ГТС Украины”.

Благодаря потенциалу в производстве и транспортировке водорода Украина названа приоритетным партнером ЕС в реализации Европейской водородной стратегии и поставке новейшего энергетического ресурса на европейский рынок, сообщал министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

В Украине 1 августа вступил в силу закон №810-IX, он предусматривает, в частности, снижение “зеленых” тарифов, ограничение объемов ввода в эксплуатацию новых мощностей возобновляемых источников энергии, введение полной ответственности за “небалансы” для производителей “чистой” электроэнергии с 2022 года (50% в 2021 году) и другие нормы. Указанные меры позволят экономить государству 7 млрд грн ежегодно, считают авторы документа.

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