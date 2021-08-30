 

Шесть мальчиков и одна девочка. Какие украинские знаменитости этим летом стали родителями

30.08.2021, 16:54, Новости дня
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55-летний украинский певец Виктор Павлик 15 июня стал отцом в четвертый раз – его жена и концертный директор Екатерина Репяхова родила первенца. Родители назвали ребенка Михаилом.

Фото: viktorpavlik / Instagram

13 июля в семье героя десятого сезона шоу “Холостяк” на СТБ Никиты Добрынина и победительницы этого проекта, блогера Дарьи Квитковой родился сын – родители назвали первенца Львом.

Фото: nikitadobrynin / Instagram

20 июля сын родился и в семье украинского ведущего Анатолия Анатолича – вместе с женой Юлией Бойко он назвал ребенка Нилом. У Нила есть две родные старшие сестры – Алиса (2011) и Лолита (2013).

Фото: anatoliyanatolich / Instagram

2 августа впервые стал отцом капитан украинской сборной по футболу, полузащитник “Манчестер Сити” Александр Зинченко – его жена, ведущая Влада Седан родила дочь. Родители назвали ее Евой. 

Фото: zinchenko_96 / Instagram

В этот же день, 2 августа, первенец родился и в семье украинской певицы MamaRika и ее мужа, актера и ведущего Сергея Середы. Имя сына родители пока не разглашают.

Фото: mamarika_official / Instagram

19 августа в семье украинской ведущей Кати Осадчей и ее мужа, ведущего Юрия Горбунова родился сын. Это их второй общий ребенок. Пара также воспитывает четырехлетнего Ивана. У Осадчей от предыдущих отношений есть 18-летний сын Илья. Имя новорожденного сына супруги пока не огласили. 

Фото: kosadcha / Instagram

25 августа стало известно, что у 46-летнего украинского певца, музыканта, лидера группы “Океан Ельзи” и нардепа двух созывов Святослава Вакарчука родился первенец. Матерью ребенка, по информации украинских СМИ, является 39-летняя Евгения Яцута – совладелица, директор и исполнительный продюсер компании Radioaktivefilm, которая занимается съемками рекламы, клипов и сериалов.

СМИ пишут, что матерью первенца Вакарчука является Евгения Яцута. Фото: Jane Yatsuta / Facebook

Родители назвали сына Иваном – в честь покойного отца музыканта Ивана Вакарчука.

По данным СМИ, ребенок у Вакарчука родился еще в мае 2021 года – за некоторое время до того, как в начале июня Вакарчук официально заявил, что расстался с супругой Лялей Фонаревой. Все это время музыкант скрывал рождение первенца. 

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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