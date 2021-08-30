Лавров обвинил США в попытках “развалить единство мирового православия”

Он отметил, что такая ситуация наблюдается, в частности, в Украине и Беларуси.

США, по словам Лаврова, “задались целью, вознамерились развалить, разрушить единство мирового православия”.

“Крайне вредную роль” в этом играет вселенский патриарх Варфоломей, который “попытался расколоть каноническую Украинскую православную церковь”, считает глава МИД РФ.

Лавров добавил, что РПЦ несет свои ценности за границу, что способствует достижению целей внешней политики РФ.

“Это тоже работа по отстаиванию нашей исторической памяти, наших корней, генетического кода”, – резюмировал министр иностранных дел России.

Контекст:

Православная церковь Украины была создана на объединительном соборе 15 декабря 2018 года, в котором приняли участие все архиереи Украинской православной церкви Киевского патриархата и Украинской автокефальной православной церкви, а также два архиерея Украинской православной церкви Московского патриархата.

5 января 2019 года вселенский патриарх Варфоломей подписал томос об автокефалии ПЦУ, а 6 января вручил его предстоятелю ПЦУ митрополиту Епифанию в Стамбуле. Интронизация Епифания состоялась 3 февраля 2019 года.

РПЦ не признала новосозданную церковь. Президент РФ Владимир Путин говорил, что создание ПЦУ направлено на разрушение единства РПЦ. Он уверял, что УПЦ МП была полностью независимой от РПЦ.

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