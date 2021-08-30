Почему при ожирении сложно потерять вес при помощи упражнений



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Физические упражнения – важная часть борьбы с ожирением. Они помогают потратить лишнюю энергию и стимулируют распад жировой ткани. Однако организм «не любит» расставаться с жиром, который, гипотетически, ему еще может понадобиться. В новом исследовании ученые обнаружили еще один механизм, который объясняет, почему похудеть бывает так сложно.

Ранее ученые были уверены, что все калории, которые человек потратил во время упражнений, можно считать чистым достижением в борьбе с лишним весом. Однако новая научная работа показала, что в ответ на сжигание энергии организм может ответить жесткой экономией. Это может сильно влиять на суточный энергетический баланс.

В исследовании ученые проанализировали данные о тратах энергии 1754 человек, информация о которых была в базе данных Международного агентства по атомной энергии. Они обнаружили, что увеличение уровня физической активности за счет упражнений вело к тому, что организм старался компенсировать траты энергии. Для этого он ограничивал ее траты в покое (начинал использовать меньше калорий для различных жизненных процессов).

Если фитнесс-трекер показывает вам, что вы во время упражнений потратили например, 300 килокалорий, то вы ожидаете, что именно эта цифра и отражает дневные потери энергии. Возможно, в течение короткого периода времени это именно так. Однако вскоре организм начинает экономить энергию другими способами.

Соавтор исследования профессор Льюис Хелси (Lewis Halsey) из Университета Роухемптон, сравнил реакцию организма с действиями правительства, которому нужно подвести баланс бюджета: если оно потратило больше, чем запланировано, в начале года, далее оно может сократить расходы.

Аналогично, люди, которые стараются похудеть, могут обнаружить, что сначала им удается избавиться от лишних килограммов, но вскоре начитается плато – в течение недель или месяцев прогресса нет. Одной из причин этого, вероятно, является описанная экономия со стороны организма.

«Во всем мире национальные руководства рекомендуют для похудения добиваться дефицита энергии в 500-600 калорий в день при помощи упражнений и диеты. Однако они не учитывают снижения количества калорий, сжигаемых для основных функций организма, за счет которых происходит компенсация энергии, потраченной на упражнения», – указал Хелси в пресс-релизе.

Исследование показало, что особенно стремится сократить траты энергии в покое организм людей с ожирением. Ученые подсчитали, что при финальном подсчете траты энергии в конце дня оказывается, что они теряют лишь половину калорий, которые сожгли при физической активности (остальные организм умудряется экономить). Люди с нормальной массой теряют в течение суток примерно 72% калорий, сожженных при упражнениях.

«Становятся ли эти люди тяжелее, отчасти, из-за большей компенсации энергии, или энергетическая компенсация происходить из-за того, что они больше весят? Этого мы не знаем», – сообщил Хелси.