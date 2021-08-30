Вулканы изменили форму континентов в начале кайнозоя

Датские исследователи определили, что современные формы континенты приобрели только в начале кайнозоя. Подобные метаморфозы стали результатом извержения вулканов, аналогичные процессы возможны и сейчас.

Наука давно доказала, что примерно 56 миллионов лет назад на планете произошли глобальные изменения погодных условий. Повышение температуры на планете было вызвано вулканической деятельностью. Однако, как показали недавние исследования специалистов из Школы наук о Земле и планетах Университета Кертина, у этого процесса были и иные последствия. Так, форма существующих в современном мире континентов ранее была иной, и свои очертания они приобрели именно из-за гейзеров и вулканов.

Данные процессы исследователи относят к примерно 56 миллионам лет назад. Начало кайнозойской эры, как сообщают в издании Communications Earth & Environment, обозначилось ограничением потока воды между океанами. Ученые изучили территории на северо-восточной части Гренландии с осадочными и вулканическими образованиями. Интересно, что работать экспертам пришлось, не только добираясь к региону на вертолетах, но и пройдя многие сотни километров пешком. На карту в итоге было нанесено множество массивов кайнозойского периода, кроме того, были собраны образцы отложений из них. Также были изъяты материалы из морских буровых скважин и изображения сейсмографии.

Проанализировав всю полученную информацию, специалисты сделали вывод, что десятки миллионов лет назад сформировался тропического ландшафт, а также сузился морской путь между Атлантическим и Северным Ледовитым океанами. Вместе с ростом выбросов парниковых газов это нарушило теплообмен и кислотность в более глубоком из них. Из-за этого проливы сузились, что обеспечило миграцию млекопитающих и их дальнейшую выживаемость при изменении климата. Полученные данные дают возможность прогнозировать последствия современных изменений антропогенного характера. Сейчас, как установили ученые, есть все признаки ослабленной океанской циркуляции, что тоже является важным для глобального климата. Как прогнозируют учёные, при негативном сценарии развития событий могут наступить необратимые последствия для погодной стабильности по всей планете.

Источник: rossaprimavera.ru