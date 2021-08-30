Volkswagen Lavida попал в список популярных авто на рынке Китая в 2021 году

Аналитики, которые представляют портал «Новые автомобили», составили рейтинг самых популярных авто на рынке Китая. По результатам 2021 года в этом списке оказалась модель Volkswagen Lavida.

Эксперты опирались на информацию, полученный в период январь-июль этого года. Согласно рейтингу аналитиков, лидером по продажам на китайском рынке стал Nissan Sentra. Данный автомобиль приобрели 286 тысяч жителей Китая.

Как пишет издание «Слово и Дело», вторая позиция в списке аналитиков досталась седану Volkswagen Lavida. Предпочтение этой модели отдали 250 тысяч автолюбителей. Эта модель может быть как с роботизированной коробкой передач DSG, так и с механикой. Тройку лидеров рейтинга замкнул Haval H6. Этот кроссовер за семь месяцев текущего года приобрели более 206 тысяч китайцев.

В списке самых популярных машин среди жителей Китая оказались также Toyota Corolla и Wuling Hongguang Mini EV. Авто, расположившее на четвертой позиции рейтинга, купили 198 тысяч человек. Предпочтение бюджетному электрокару, оказавшемуся на пятой строчке, отдали 187 тысяч автолюбителей.