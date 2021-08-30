 

На Федота Тумусова завели дело за незадекларированный доход в TikTok

30.08.2021, 16:31, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Прокуратура рассмотрела запрос ЦИК в отношении кандидата в депутаты Государственной думы Федота Тумусова о начале проверки доходов, полученных от рекламы на платформе TikTok.

На официальном аккаунте депутата насчитывается более 100 тысяч подписчиков. По подсчетам прокуратуры незадекларированный доход аккаунта fedot_tumusov может превышать 2, 5 млн рублей, что является основанием для возбуждения уголовного дела к должностному лицу.

Заключение прокуратуры о наличии доходов, полученных от иностранной компании, также может считаться основанием для снятия кандидата с предвыборной гонки. Однако не для применения остальных санкций, ввиду наличия у последнего депутатской неприкосновенности.

«Мы не считаем данное заключение объективным и справедливым, так как Федот Тумусов на момент подачи соответствующей декларации страдал от хронической икоты и не мог выполнять свои обязанности в полной мере», – прокомментировал ситуацию помощник депутата по связям с общественностью Дмитрий Кобяков.

В партии «Справедливая Россия – За правду» опасаются повторения сценария Павла Грудинина, у которого на момент подачи заявления были выявлены ценные бумаги детского-оздоровительного лагеря на оффшорных счетах в Белизе.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

19.06 / Врач Зухра Павлова рассказала об опасных последствиях сна на мокрых простынях

28.09 / Гвинет Пэлтроу полностью обнажилась в честь своего 48-летия

08.07 / Мнение: О бесславном конце белой Америки

16.08 / Ранение Александра Тарайковского

12.05 / Определен размер выплат для семей погибших после стрельбы в Казани

16.12 / У половины жителей Сибири и Урала обнаружили иммунитет к коронавирусу

26.11 / В Подмосковье кот застрял в оконной решетке и провел там несколько дней

21.08 / Главный реестр физлиц, юрлиц и всего такого иностранного

08.09 / Звезда сериала “Холм одного дерева” Джеймс Лафферти объявил о помолвке

14.05 / Певица Manizha получит депутатский мандат за победу на «Евровидении»

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика