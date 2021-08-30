На Федота Тумусова завели дело за незадекларированный доход в TikTok

Прокуратура рассмотрела запрос ЦИК в отношении кандидата в депутаты Государственной думы Федота Тумусова о начале проверки доходов, полученных от рекламы на платформе TikTok.

На официальном аккаунте депутата насчитывается более 100 тысяч подписчиков. По подсчетам прокуратуры незадекларированный доход аккаунта fedot_tumusov может превышать 2, 5 млн рублей, что является основанием для возбуждения уголовного дела к должностному лицу.

Заключение прокуратуры о наличии доходов, полученных от иностранной компании, также может считаться основанием для снятия кандидата с предвыборной гонки. Однако не для применения остальных санкций, ввиду наличия у последнего депутатской неприкосновенности.

«Мы не считаем данное заключение объективным и справедливым, так как Федот Тумусов на момент подачи соответствующей декларации страдал от хронической икоты и не мог выполнять свои обязанности в полной мере», – прокомментировал ситуацию помощник депутата по связям с общественностью Дмитрий Кобяков.

В партии «Справедливая Россия – За правду» опасаются повторения сценария Павла Грудинина, у которого на момент подачи заявления были выявлены ценные бумаги детского-оздоровительного лагеря на оффшорных счетах в Белизе.

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