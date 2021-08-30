Представлены новые портреты королевы Рании по случаю ее дня рождения

Королева Иордании, жена короля Абдаллы II, одна из самых ярких монархов современности, Рания 31 августа отметит свой 51 день рождения. По такому случаю, согласно давно сложившейся традиции, пресс-служба дворца представила целых два новых портрета Ее Величества. Правда, сделала она это чуть заранее.

На первом снимке Рания позирует в бордовом платье с гладко убранной прической на темном фоне, на второй фотографии завтрашняя именинница изображена в светлом наряде с национальной вышивкой и с распущенными волнистыми локонами. Подписчики отметили разный характер и настроение портретов, а также насколько хорошо выглядит Ее Величество. Вообще Рания является в Иордании всеобщей любимицей и под каждым ее постом в Instagram почти невозможно найти негативных комментариев.

Королева Рания

Напомним, Рания Аль-Абдулла родилась в семье, не имевшей никакого отношения к монархии – ее отец был простым врачом. С будущим мужем и королем Рания познакомилась в январе 1993 года. Тогда 22-летняя Рания была приглашена на вечеринку сестры Абдаллы, принцессы Айши, и именно там произошла эта судьбоносная встреча. Позже, в 2005-м, в интервью журналу People Абдалла признавался, что сразу влюбился в свою будущую жену. Ранию же поначалу его внимание напрягло, ведь этот “красивый мужчина в военной форме был сыном одного из самых влиятельных людей Ближнего Востока”.

Историю любви Адбаллы и Рании читайте здесь.

Королева Рания и король Абдалла

Кстати, королева Рания не только чаще других монарших особ попадает в список самых красивых и стильных королев современности. Она внесла весомый вклад в создание положительного имиджа страны на мировой арене, прежде всего, своей благотворительной и гуманитарной деятельностью. В 1995 году Ее Величество создала и возглавила неправительственную организацию “Иорданский фонд”, которая поддерживает женщин, в том числе и женщин-беженок в трудных ситуациях. В 2001 году королеве присвоена степен Почетного доктора права Экстерского университета “за заслуги в деле повышения роли женщины в современном мире и за вклад в развитие евро-арабских отношений”. В 2003 году Рания учредила некоммерческую организацию – фонд Al Aman Fund, поддерживающий детей-сирот с 18 лет.

Наследный принц Хуссейн, королева Рания, король Абдалла, Джо Байден и Джилл Байден, июль 2021 года

Рания – яркий пример современной женщины, которая успевает все – активно заниматься общественной деятельностью, выполнять свои королевские обязанности (например, сопровождать супруга в официальных поездках) и при этом быть любящей женой и мудрой матерью.

Как родители, мы склонны фиксироваться на личных нуждах наших детей, но я всегда напоминаю им, что необходимо помнить не только о своих потребностях, но и потребностях других людей. Мы учим детей сочувствию, доброте и состраданию – качествам, которым обычно учат дома и в очень раннем возрасте. Самое главное, я всегда повторяю, что они должны носить свои титулы, а не наоборот. Это ответственность, а не привилегия, – рассказывала Рания о детях в интервью британскому HELLO! в 2019 году.

В семье короля Адбаллы II и королевы Рании четверо детей. Старшему сыну – наследному принцу Хуссейну – уже 27 лет, принцессам Иман и Сальме – 24 и 20 соответственно, а младшему ребенку в семье – принцу Хашиму – в январе исполнилось 16.

Королева Рания с семьей, 2020 год