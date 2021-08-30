 

Представлены новые портреты королевы Рании по случаю ее дня рождения

30.08.2021, 16:16, Разное
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Королева Иордании, жена короля Абдаллы II, одна из самых ярких монархов современности, Рания 31 августа отметит свой 51 день рождения. По такому случаю, согласно давно сложившейся традиции, пресс-служба дворца представила целых два новых портрета Ее Величества. Правда, сделала она это чуть заранее.

На первом снимке Рания позирует в бордовом платье с гладко убранной прической на темном фоне, на второй фотографии завтрашняя именинница изображена в светлом наряде с национальной вышивкой и с распущенными волнистыми локонами. Подписчики отметили разный характер и настроение портретов, а также насколько хорошо выглядит Ее Величество. Вообще Рания является в Иордании всеобщей любимицей и под каждым ее постом в Instagram почти невозможно найти негативных комментариев.

Королева Рания

Напомним, Рания Аль-Абдулла родилась в семье, не имевшей никакого отношения к монархии – ее отец был простым врачом. С будущим мужем и королем Рания познакомилась в январе 1993 года. Тогда 22-летняя Рания была приглашена на вечеринку сестры Абдаллы, принцессы Айши, и именно там произошла эта судьбоносная встреча. Позже, в 2005-м, в интервью журналу People Абдалла признавался, что сразу влюбился в свою будущую жену. Ранию же поначалу его внимание напрягло, ведь этот “красивый мужчина в военной форме был сыном одного из самых влиятельных людей Ближнего Востока”.

Историю любви Адбаллы и Рании читайте здесь. 

Королева Рания и король Абдалла

Кстати, королева Рания не только чаще других монарших особ попадает в список самых красивых и стильных королев современности. Она внесла весомый вклад в создание положительного имиджа страны на мировой арене, прежде всего, своей благотворительной и гуманитарной деятельностью. В 1995 году Ее Величество создала и возглавила неправительственную организацию “Иорданский фонд”, которая поддерживает женщин, в том числе и женщин-беженок в трудных ситуациях. В 2001 году королеве присвоена степен Почетного доктора права Экстерского университета “за заслуги в деле повышения роли женщины в современном мире и за вклад в развитие евро-арабских отношений”. В 2003 году Рания учредила некоммерческую организацию – фонд Al Aman Fund, поддерживающий детей-сирот с 18 лет.

Наследный принц Хуссейн, королева Рания, король Абдалла, Джо Байден и Джилл Байден, июль 2021 года

Рания – яркий пример современной женщины, которая успевает все – активно заниматься общественной деятельностью, выполнять свои королевские обязанности (например, сопровождать супруга в официальных поездках) и при этом быть любящей женой и мудрой матерью.

Как родители, мы склонны фиксироваться на личных нуждах наших детей, но я всегда напоминаю им, что необходимо помнить не только о своих потребностях, но и потребностях других людей. Мы учим детей сочувствию, доброте и состраданию – качествам, которым обычно учат дома и в очень раннем возрасте. Самое главное, я всегда повторяю, что они должны носить свои титулы, а не наоборот. Это ответственность, а не привилегия, – рассказывала Рания о детях в интервью британскому HELLO! в 2019 году.

В семье короля Адбаллы II и королевы Рании четверо детей. Старшему сыну – наследному принцу Хуссейну – уже 27 лет, принцессам Иман и Сальме – 24 и 20 соответственно, а младшему ребенку в семье – принцу Хашиму – в январе исполнилось 16.

Королева Рания с семьей, 2020 год



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