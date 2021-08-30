Гладить нужно не по спинке: ученые рассказали, как правильно гладить своего питомца

Кошки, в отличие от собак, были не так давно приручены людьми. По этой причине взаимодействие с ними значительно отличается по концепции и специфике. Ученые выяснили, как правильно нужно гладить кошку, чтобы она вас не укусила.

Приветствие «носом»

Вы гладите питомца, и он вроде как отвечает на ваши ласки. Но в какой-то момент кошка начинает проявлять агрессию: хватает вас за руку, вонзается когтями и зубами. Знакомая ситуация? Такое поведение животного свидетельствует о том, что вы своими действиями доставляете ему дискомфорт. Чтобы избежать подобных последствий, необходимо знать, как правильно нужно гладить кошку.

Мы ошибочно думаем, что поглаживания по спинке или по животу кошке приятны. В действительности это не так. Ученые выяснили, что наиболее удовольствие мурлыка получает, когда ее гладят под подбородком, в области лба, щек, переносицы. То есть ласки должны быть акцентированы на мордочке, а не на туловище.

Второй момент – это готовность питомца принимать ласки хозяина. Чтобы животное настроилось на нужный лад, необходимо сделать следующее: слегка коснуться кончиками пальцев его носа.

Пусть питомец обнюхает ваши руки. После этого он охотнее пойдет на контакт. Такое поведение обусловлено тем, что при общении с сородичами коты здороваются друг с другом носами.

Инициатива должна исходить от кошки

Имеет значение и моральный настрой питомца на взаимодействие с человеком. Хорошо, чтобы кошка сама инициировала контакт. То есть неправильно брать животное и гладить его тогда, когда вы сами этого хотите. Дождитесь, когда в ласках будет нуждаться сама кошка.

Как выяснили ученые, чаще всего животное идет к человеку, когда тот долгое время сидит или лежит в одной позе. Например, когда читает книгу. В такой момент кошка может сама прийти к вам и будет не против, если вы ее погладите. Но не переусердствуйте: излишние ласки питомцу не нравятся. Следите за ответной реакцией.