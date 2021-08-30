 

Пресс-секретарь Навального уехала из РФ после приговора

30.08.2021, 16:06, Новости дня
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Печать книг, журналов, газет, брошюр, бланков, учебных пособий и рекламыПресс-секретарь Алексея Навального Кира Ярмыш покинула Россию после вынесенного ей приговора, сообщил экс-юрист Фонда борьбы с коррупцией (ФБК, запрещенная в РФ экстремистская организация-иноагент), журналист RT Виталий Серуканов.

«Вчера утром (29 августа – прим. ВЗГЛЯД) пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш сбежала из страны. Улетела в Хельсинки», – сообщил Серуканов в своем Telegram-канале.

Он предположил, что Ярмыш далее будет действовать из Литвы «на харчи североамериканских фондов».

Напомним, Ярмыш проходила по делу о нарушении санитарно-эпидемиологических правил в ходе несанкционированной акции в Москве в январе 2021.

В августе Преображенский суд Москвы приговорил Ярмыш к 1,5 годам ограничения свободы по обвинению в подстрекательстве людей к нарушению санитарно-эпидемиологических правил.

В рамках этого дела суд уже приговорил юриста «Фонда борьбы с коррупцией» (ФБК, запрещенная в РФ экстремистская организация-иноагент) Любовь Соболь и соратника Навального Николая Ляскина к полутора и одному годам ограничения свободы соответственно.

Соболь покинула Россию спустя пять дней после оглашения приговора.



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