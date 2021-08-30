В Москве столкнулись пять машин, скорая и мотоцикл

На юго-западе российской столицы столкнулись пять легковушек, карета скорой помощи и мотоцикл, сообщил источник в экстренных службах.

«На пересечении улицы Обручева и Профсоюзной произошло ДТП с участием семи транспортных средств – пяти легковых автомобилей, машины скорой помощи и мотоцикла. Информация о пострадавших устанавливается», – отметил собеседник ТАСС.

Между тем департамент транспорта Москвы в своем Telegram-канале сообщил, что движение на улице Обручева в сторону Ленинского проспекта в связи с ДТП в районе дома 86 на Профсоюзной улице затруднено.