 

В Москве столкнулись пять машин, скорая и мотоцикл

30.08.2021, 16:06, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Печать книг, журналов, газет, брошюр, бланков, учебных пособий и рекламыНа юго-западе российской столицы столкнулись пять легковушек, карета скорой помощи и мотоцикл, сообщил источник в экстренных службах.

«На пересечении улицы Обручева и Профсоюзной произошло ДТП с участием семи транспортных средств – пяти легковых автомобилей, машины скорой помощи и мотоцикла. Информация о пострадавших устанавливается», – отметил собеседник ТАСС.

Между тем департамент транспорта Москвы в своем Telegram-канале сообщил, что движение на улице Обручева в сторону Ленинского проспекта в связи с ДТП в районе дома 86 на Профсоюзной улице затруднено.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

11.08 / “Папина дочка, мама мимо проходила”, “Гарика копия”. Кристина Асмус показала дочь от Гарика Харламова

27.07 / Впервые в истории Олимпиады золотую медаль получила спортсменка из Бермудских островов

01.08 / Бывший зять Путина требует признать свой второй брак фиктивным

27.04 / Правительство и Минфин делают все возможное, чтоб в сентябре получить от Евросоюза €600 млн – Марченко

05.06 / Агроном рассказал о способах эффективно вытравить одуванчики на даче

25.07 / Куценко сообщил о задержании актеров в полицейской форме в Петербурге

06.07 / На Донбассе 5 июля боевики девять раз нарушали тишину. Есть погибший и раненые

31.10 / Взрыв кислородной будки произошел в поликлинике Челябинска

25.06 / Венецианская комиссия признала верховенство Конституции легитимным

17.02 / Школьница из Челябинска пригласила Илона Маска пообщаться в Clubhouse

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика