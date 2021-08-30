Депутаты КПРФ устроили скандал из-за баннера детского благотворительного фонда

Парламентарии КПРФ раскритиковали администрацию Владивостока из-за баннера благотворительного фонда, собирающего деньги на лечение детей, пишут СМИ.

Фонд «Счастливые дети» занимается сбором средств для детей с синдромом бабочки, их в Приморье не более 30 человек, однако «кандидат в депутаты Артем Самсонов и его однопартийцы считают, что это не место для благотворительности, а исключительно место предвыборной агитации», передает телеканал РЕН-ТВ.

Президент фонда Светлана Агламогланова сообщила, ей звонили неизвестные, они угрожали ей.

«Это глупо – вмешивать больных детей, которые в муках живут, в такую ерунду. Это очень низко и подло. Я даже этих людей ни разу не видела. Даже когда сборы идут, никто никогда не участвует – ни один политик. А перед выборами устраивать эту гонку на детях я не позволю», – отметила Агламогланова.

Баннер с одной из страдающих заболеванием девочкой развесили по городам Приморья, но депутатов это разозлило, поскольку до этого рекламную площадку занимали они. У ребенка буллезный эпидермолиз, ее кожа рвется от любого прикосновения до кровоточащих ран.

Между тем Агламогланова обратилась в полицию из-за угроз.

После того, как ситуацию начали освещать в СМИ, коммунисты решили замять ситуацию и помогли фонду деньгами – перевели 5 тыс. рублей, но общественники вернули средства обратно.