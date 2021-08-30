В Австралии установлен рекорд эффективности двусторонних солнечных панелей

Свою новую разработку представили ученые из австралийского национального университета. По их словам, им удалось создать солнечную панель самой большой эффективности.

Основной секрет в том, что солнечная батарея двусторонняя. Как известно, современные фотоэлементы способны собирать электричество не только при прямом попадании лучей от Солнца, но и в тени. Так вот, в Австралии предлагают именно это и делать.

Результат отличный, говорят эксперты. Двустороння панель априори вырабатывает на 30% больше энергии, чем односторонняя. Разумеется, такое изделие дороже. Однако для обустройства солнечных электростанций сегодня гораздо важнее рациональнее использовать земельные участки, аренда которых также обходится недешево.