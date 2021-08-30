В США разработали технологию получения молока без коров

И все-таки может быть не только корова без молока, но и молоко без коровы. Новую технологию производства молока из растительного сырья представили в Соединенных Штатах.

Ее авторами являются сотрудники компании Perfect Day. Для того чтобы получился не просто молочный напиток, а нечто, почти ничем не отличающееся от натурального коровьего молока, специалисты предложили использовать особые группы бактерий.

Ранее в Америке пытались также создать сыр из соевых бобов. Однако здесь они потерпели неудачу, чего не скажешь о новой технологии производства молока. Из него, кстати, уже произвели и первую партию вкусного мороженого. По мнению экспертов, представленная методика поможет преодолеть острый дефицит молочных продуктов, который сейчас ощущается во многих странах.