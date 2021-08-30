“То, что случилось, не помешает развиваться”. 19-летний победитель “Голосу країни” Сасанчин рассказал, когда у него родится первенец

При этом в июне 2021 года артист отрицательно ответил на вопрос журналистов “1+1”, не является ли причиной их с Иванной помолвки беременность невесты. По словам Сасанчина, тогда они с возлюбленной не хотели разглашать эту новость.

“Есть разные люди. Каждый смотрит разным взглядом. Мы просто боялись, что это как-то может плохо повлиять, поэтому скрыли”, – заявил он.

Артист не стал называть пол будущего ребенка.

Сасанчин подчеркнул, что рождение первенца не помешает ему развиваться – артист в будущем планирует продолжить учебу в университете. Певец не уточнил, в каком именно учебном заведении намерен получить образование.

“То, что у нас случилось, все эти причины – они не помешают развиваться”, – считает он.

ВИДЕОВидео: ТВІЙ ДЕНЬ / YouTube

Контекст:

Роман Сасанчин родился 1 апреля 2002 года в селе Садки Залещицкого района Тернопольской области. Он поет с пяти лет. В 2012 году принимал участие в “слепых прослушиваниях” первого сезона “Голос. Діти”, но тогда ни один из тренеров к нему не повернулся.

Весной 2020 года Сасанчин стал победителем шоу “Голос країни” – он был участником команды певицы Тины Кароль.

В октябре 2020 года певец говорил, что не спешит оформлять брак со своей избранницей Иванной, поскольку хочет к ней присмотреться. Тогда Роман также признался, что они со своей девушкой живут в квартире, подаренной за победу на проекте, а работают вместе с Иванной кассирами в магазине.

30 мая 2021 года артист сделал избраннице предложение. 27 августа стало известно, что избранница Сасанчина ждет ребенка.

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