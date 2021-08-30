 

Издана новая книга Жванецкого – сборник рассказов “Одесса”

30.08.2021, 16:00, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Книгу издал одесский бизнесмен и меценат Андрей Ставницер, в 2018 году он уже выпускал сборник Жванецкого – книгу “Солнце. Море. Аркадия”. Тогда писатель сам презентовал ее одесским читателям.

В новый сборник “Одесса”, который составила вдова Жванецкого Наталья, вошли 112 миниатюр, написанных за более чем 60 лет творчества. Идею оформления также предложила она – силуэт уходящего в арку писателя его супруга срисовала с фотографии, а друг семьи Михаил Рева превратил этот эскиз в иллюстрацию, а также создал и другие иллюстрации для книги.

Слово “Одесса” на обложке написано рукой Жванецкого.

“Все, что мне присуще: язык, юмор, характер, афоризмы, все мои вопли, вскрики, все, что я создаю и издаю, – из жизни Одессы”, – напоминают авторы материала слова писателя.

Андрей Ставницер отметил, что издать вторую книгу Михал Михалыча его мотивировало желание приумножить и сохранить память о великом писателе.

“Я благодарен судьбе, что смог принять участие в этом неоценимом деле. Мы никогда не забудем Жванецкого, который создал наши характеры, который создал образ Одессы в головах всего мира, который знал все обо всех и никогда не жалел для нас этой мудрости”, – написал меценат в предисловии.

Фото: od-news.com

Планируемый тираж сборника – 10 тысяч экземпляров. Цена одной книги будет зависеть от объема заказа: при покупке до 100 экземпляров – 400 грн, больше 100 экземпляров – 350 грн. Все полученные от продажи деньги семья Жванецкого передаст на социальный или благотворительный проект, который сохранит память о писателе в Одессе.

Предзаказ книги открыт на сайте https://odessabook.live.

фотогалерея
(1 из 7)

 
 


Фото: od-news.com


Фото: od-news.com


Фото: od-news.com


Фото: od-news.com


Фото: od-news.com


Фото: od-news.com


Фото: od-news.com

Контекст:

Жванецкий родился 6 марта 1934 года в Одессе. Он – первый и бессменный президент Всемирного клуба одесситов. Жванецкий – автор книг “Встречи на улицах”, “Год за два”, “Моя Одесса”, “Женщины”, “Одесские дачи”, “Собрание произведений”. В последнее время сатирик вместе с женой Натальей Жванецкой и сыном Дмитрием жил в Москве. Жванецкий умер в возрасте 86 лет в ноябре 2020 года.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

01.07 / Команда ледокола “Арктика” проголосует по поправкам в Конституцию прямо в море

01.10 / Макрон позвонил Путину из-за азербайджано-армянских боев в Карабахе

10.07 / На фабрике во Львовской области произошла вспышка коронавируса. Около 800 человек отправят в отпуск на две недели

04.12 / Россия нарастит производство онкопрепаратов

05.04 / Эксперты снова говорят о дефиците видеокарт, который продлится до середины 2022 года

28.03 / Daily Mail – Джонсон пообещал вместе с другими странами G7 бороться с экономической экспансией Китая

25.07 / Ученые собрались исследовать геном летучих мышей в Сибири на наличие коронавируса

27.09 / Мнения: Турция ищет повод к войне на Южном Кавказе

22.08 / Врио главы Камчатского края в Петропавловске принял участие в торжествах по случаю Дня флага

25.07 / Евросоюз принял правила трансграничных путешествий в коронавирусную эру

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика