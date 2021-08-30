Издана новая книга Жванецкого – сборник рассказов “Одесса”

Книгу издал одесский бизнесмен и меценат Андрей Ставницер, в 2018 году он уже выпускал сборник Жванецкого – книгу “Солнце. Море. Аркадия”. Тогда писатель сам презентовал ее одесским читателям.

В новый сборник “Одесса”, который составила вдова Жванецкого Наталья, вошли 112 миниатюр, написанных за более чем 60 лет творчества. Идею оформления также предложила она – силуэт уходящего в арку писателя его супруга срисовала с фотографии, а друг семьи Михаил Рева превратил этот эскиз в иллюстрацию, а также создал и другие иллюстрации для книги.

Слово “Одесса” на обложке написано рукой Жванецкого.

“Все, что мне присуще: язык, юмор, характер, афоризмы, все мои вопли, вскрики, все, что я создаю и издаю, – из жизни Одессы”, – напоминают авторы материала слова писателя.

Андрей Ставницер отметил, что издать вторую книгу Михал Михалыча его мотивировало желание приумножить и сохранить память о великом писателе.

“Я благодарен судьбе, что смог принять участие в этом неоценимом деле. Мы никогда не забудем Жванецкого, который создал наши характеры, который создал образ Одессы в головах всего мира, который знал все обо всех и никогда не жалел для нас этой мудрости”, – написал меценат в предисловии.

Фото: od-news.com

Планируемый тираж сборника – 10 тысяч экземпляров. Цена одной книги будет зависеть от объема заказа: при покупке до 100 экземпляров – 400 грн, больше 100 экземпляров – 350 грн. Все полученные от продажи деньги семья Жванецкого передаст на социальный или благотворительный проект, который сохранит память о писателе в Одессе.

Предзаказ книги открыт на сайте https://odessabook.live.

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Фото: od-news.com



Фото: od-news.com



Фото: od-news.com



Фото: od-news.com



Фото: od-news.com



Фото: od-news.com



Фото: od-news.com

Контекст:

Жванецкий родился 6 марта 1934 года в Одессе. Он – первый и бессменный президент Всемирного клуба одесситов. Жванецкий – автор книг “Встречи на улицах”, “Год за два”, “Моя Одесса”, “Женщины”, “Одесские дачи”, “Собрание произведений”. В последнее время сатирик вместе с женой Натальей Жванецкой и сыном Дмитрием жил в Москве. Жванецкий умер в возрасте 86 лет в ноябре 2020 года.

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