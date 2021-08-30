В Киеве начал работу крупнейший урбан-парк Украины
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Доступ ко всем открывшимся локациям парка бесплатный, его можно посещать круглые сутки.
По данным пресс-службы, сейчас доступен для посетителей скейтпарк площадью 2500 м², который предназначен для экстремальных видов спорта: скейтбординга, трюкового самоката, BMX, роллерблейдинга.
“При создании скейт-парка использовались монолитные бетонные фигуры различной сложности и конфигурации. Локация отлично подходит как для профессионалов, так и для тех, кто мечтает освоить скейт, самокат или BMX-велосипед, а также для тренировок, проведения профессиональных чемпионатов и джемов экстремальных уличных культур”, – подчеркнули в релизе.
В парке начали работу стритфутбольный спот, стритденс и ивент-спот площадью 500 м², стритворкаут-спот, паркур-спот.
В ВДНХ подчеркнули, что проект урбан-парка реализован в рамках программы “Большая стройка” и “Здоровая Украина”.
Фото: vdng.ua
Контекст:
22 июня президент Украины Владимир Зеленский презентовал программу “Здоровая Украина”, в рамках которой будут созданы спортивные площадки по всей стране.
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