В Киеве начал работу крупнейший урбан-парк Украины

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30.08.2021, 16:00, Новости дня
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Доступ ко всем открывшимся локациям парка бесплатный, его можно посещать круглые сутки. 

По данным пресс-службы, сейчас доступен для посетителей скейтпарк площадью 2500 м², который предназначен для экстремальных видов спорта: скейтбординга, трюкового самоката, BMX, роллерблейдинга.

“При создании скейт-парка использовались монолитные бетонные фигуры различной сложности и конфигурации. Локация отлично подходит как для профессионалов, так и для тех, кто мечтает освоить скейт, самокат или BMX-велосипед, а также для тренировок, проведения профессиональных чемпионатов и джемов экстремальных уличных культур”, – подчеркнули в релизе.

В парке начали работу стритфутбольный спот, стритденс и ивент-спот площадью 500 м², стритворкаут-спот, паркур-спот.

В ВДНХ подчеркнули, что проект урбан-парка реализован в рамках программы  “Большая стройка” и “Здоровая Украина”.

Фото: vdng.ua

Контекст:

22 июня президент Украины Владимир Зеленский презентовал программу “Здоровая Украина”, в рамках которой будут созданы спортивные площадки по всей стране.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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