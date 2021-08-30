 

МИД предупредил россиян о трудностях при выезде за границу

30.08.2021, 15:50, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Россияне могут столкнуться с трудностями при попытке выезда за рубеж. Об этом сообщил
уполномоченный МИД России по вопросам прав человека, демократии и верховенства права Григорий Лукьянцев.

Лукьянцев пояснил, что многие государства проводят дискриминацию граждан, прошедших вакцинацию от коронавируса COVID-19 российскими препаратами. В частности, такую политику осуществляют Франция и Италия, которые принимают только “зелёные сертификаты” о вакцинации, которые выдаются привитым от ковида только признанными в Евросоюзе препаратами, сообщает телеканал “360”.

Представитель МИД также отметил, что признание российских вакцин в Европе замедляется вопреки её широкому признанию в мире. Он предположил, что это делается намеренно из политических соображений, передаёт RT.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

31.10 / Мнение: Помощь “Макару”

10.05 / NI: Из-за недостаточного финансирования армии США грозит крах

25.06 / Эндокринолог назвала первый признак возможного диабета

15.12 / Российским интернет-пользователям для профилактики коронавируса предложили прифотошопить маски на фотографии в соцсетях

02.04 / Девочка-подросток пошла на поляну фотографировать природу и бесследно исчезла

25.11 / Мнение: Без изменений

07.04 / Мнение: Парадоксы скудости

19.07 / СМИ: Крис Мартин купил обручальное кольцо для Дакоты Джонсон

20.01 / Эсеры и “За правду” нацелились на второе место на думских выборах

09.01 / Ученые обнаружили у всех бактерий внутренние биологические часы

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика