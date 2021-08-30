 

Как выглядит и чем занимается сыгравший Сюмбюля-агу в “Великолепном веке” Селим Байрактар

30.08.2021, 15:50, Разное
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Турецкий актер Селим Байрактар известен в России благодаря
работе в сериале “Великолепный век”. В исторической теленовелле
артист сыграл жеманного евнуха по имени Сюмбюль-ага.

Селиму Байрактару пришлось проделать большую работу, чтобы
перевоплотиться в служащего гарема. Артист много трудился над мимикой, жестами персонажа,
изучал историю.

“Самым трудным для меня было выработать нужную походку
– пришлось изрядно постараться, ведь из-за своего увечья евнух не мог ходить
широким размашистым шагом”, – рассказывал Байрактар в одном из интервью.

Селим не скрывает, что получил роль
Сюмбюля-аги без проб. По словам актера, он очень убедителен в изображении женских эмоций и даже может показать танец живота.

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Публикация от Selim Bayraktar (@selimbyraktar)

Селим Байрактар не скрывает, что мечтает избавиться от
амплуа евнуха. Образ Сюмбюля-аги слишком крепко засел в массовом сознании.
Актер надеется в будущем получить роль, которая все изменит. Байрактар делает
ставку на новый исторический проект телеканала ATV “Легенда”. Картина
выйдет на экраны осенью 2021 года. Партнершей актера в ленте станет другая
звезда “Великолепного века” Филиз Ахмет.

Селим Байрактар очень
популярен у режиссеров и продюсеров. У актера практически нет свободного
времени. В редкие выходные Селим занимается серфингом и скейтбордингом.

“Я стараюсь читать книги, я стараюсь заниматься
спортом, я стараюсь посещать новые места”, – рассказал Байрактар.

46-летний артист тщательно следит за внешностью – у него
накачанные мышцы и брутальная борода. От поклонниц у звезды сериала
“Великолепный век” нет отбоя. Артист не любит говорить о личной
жизни, однако известно, что он состоит в гражданском браке с коллегой по цеху Эмель
Каракоз. Возлюбленная моложе Селима Байрактара на десять лет. Артисты
познакомились на съемках сериала “Восход Османской империи”. Ходят
слухи, что Эмель и Селим воспылали страстью друг к другу, когда последний был еще
в браке.

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Публикация от Selim Bayraktar (@selimbyraktar)

Отметим, актер много лет был женат на в Бихтер Байрактар,
которая служит в Государственном симфоническом оркестре Антальи. В 2019-м пара рассталась. Есть версия, что Селим и Бихтер разошлись так как не смогли завести детей.



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