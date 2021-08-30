Мнение: Американцы провели “цифровизацию” Афганистана, теперь ВСЕ данные у “новых властей”!



На фото – американский джи-ай "цифровизует" декханина В заявленных планах Пентагона и ЦРУ было https://nosikot.ru/%d0%b0%d0%bc%d0%b5%d1%80%d0%b8%d0%ba%d0%b0%d0%bd%d1%86%d1%8b-%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%b2%d0%b5%d0%bb%d0%b8-%d1%86%d0%b8%d1%84%d1%80%d0%be%d0%b2%d0%b8%d0%b7%d0%b0%d1%86%d0%b8%d1%8e-%d0%b0%d1%84%d0%b3/ — Источник: Достало